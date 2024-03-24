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Польща вимагатиме від РФ пояснень як російська ракета потрапила у повітряний простір НАТО

Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.

Польща вимагатиме від РФ пояснень як російська ракета потрапила у повітряний простір НАТО
Фото: МЗС Польщі

Польща вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.

Про це ідеться у заяві МЗС Польщі. 

Зокрема, речник МЗС Польщі Павло Вронський заявив, що "Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору".

"Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителям і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни", – йдеться у заяві. 

Вронський додав, що Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.

  • Уночі, 24 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
  • Польща підняла авіацію під час російської атаки і могли б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожи об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
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