Польща вимагатиме від РФ пояснень як російська ракета потрапила у повітряний простір НАТО

Польща вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
Про це ідеться у заяві МЗС Польщі.
Зокрема, речник МЗС Польщі Павло Вронський заявив, що "Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору".
"Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителям і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни", – йдеться у заяві.
Вронський додав, що Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.
- Уночі, 24 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
- Польща підняла авіацію під час російської атаки і могли б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожи об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.