Польща вимагатиме від РФ пояснень як російська ракета потрапила у повітряний простір НАТО

Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.

Польща вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.

Про це ідеться у заяві МЗС Польщі.

Зокрема, речник МЗС Польщі Павло Вронський заявив, що "Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору".

"Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителям і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни", – йдеться у заяві.

Вронський додав, що Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.