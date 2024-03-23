​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію

Хто організував найкривавіший терористичний акт в Москві за останні двадцять років? Чи знав про нього особисто Володимир Путін? Чому росіяни не відреагували на попередження Заходу про можливі криваві події? Чи справді затримані громадяни Таджикистану мали «вікно» на українському кордоні? Як Кремль використає вбивство власних громадян для ескалації загарбницької війни проти України?

Фото: соцмережі Озброєні нападники в Крокус Сіті

1. Кривавий «Пікнік» у Москві.

Ввечері 22 березня 2024 року в торгово-розважальному центрі «Крокус» стався терористичний акт. Група озброєних людей увірвалася до концертної зали, де кілька тисяч росіян чекали на концерт рок-групи часів СРСР – «Пікнік». Нападники розстрілювали глядачів з автоматичної зброї та кидали в них гранати. У «Крокусі» виникала масштабна пожежа, в результаті якої обвалився дах. Наступного ранку російська влада заявила про щонайменше 115 загиблих та 200 поранених. Хтось був вбитий зі стрілецької зброї, хтось – загинув від уламків гранат, але більша частина – від диму та вогню пожежі й обвалу стелі приміщення. Кількість загиблих може збільшитися, адже завали ще розбирають.

ТРЦ «Крокус» – один з найбільший в Москві. Знаходиться на столичній кільцевій автодорозі, займає площу у 90 гектарів, має 62 тисячі квадратних метрів корисної площі, де розміщені дорогі бутики, виставкові центри, океанаріум, концертний зал, ресторани і навіть цілий яхт-клуб. «Крокус» належить одному з найбагатших людей Росії, етнічному азербайджанцю Аразу Агаларову, 55 місце російського Forbes з капіталом у $2 млрд. Агаларов відомий своєю дуже близькою і давньою дружбою з нині покійним співаком Муслімом Магомаєвим, який за часів СРСР був головним рупором радянської пісенної пропаганди.

У 2022-му році саме в ТРЦ «Крокус», його концертному залі ФСБ Росії проводила масштабні «антитерористичні навчання». За легендою навчань глядачів у залі «захопили» українські «терористи». Минуло 2 роки. «Легенда» виявилася хибною.

Фото: EPA/UPG Лікарі та поліція на місці теракту біля палаючого Крокус Сіті Холу після стрілянини в Красногорську, 22 березня 2024 року.

2. Затриманим громадянам Таджикистану пообіцяли $11.000.

Вже вранці 23 березня глава ФСБ Олександр Бортников доповів Володимиру Путіну про затримання 11-х підозрюваних, в тому числі 4-х людей, які начебто безпосередньо брали участь у розстрілах москвичів. Ці люди виявилися громадянами Таджикистану, які протягом 10 років проживають у Москві, працюють на будівництві та виконують іншу малооплачувану роботу. На відео, яке поширило ФСБ вранці 23-го березня, затримані дуже поганою російською розповідають, що замовлення на вбивство їм надіслали через російський месенджер Телеграм. За це нападнику, який потрапив на відео, начебто пообіцяли 1 млн рублів (це – $11 тисяч за курсом), з яких той попередньо отримав на банківську картку лише 500.000.

Як повідомили російські силовики, всіх затриманих впіймали на автомобілі вже у Білгородській області, де ті рухалися на автомобілі Рено. Їхали начебто у бік кордону з Україною. Під час затримання двох чоловіків застрелили. Фото усієї групи громадян Таджикистану ще до суду та обрання запобіжного заходу, миттєво розлетілося мережею Телеграм. Але особи затриманих викликають об’єктивні сумніви. Адже на професійних терористів-вбивць вони мало схожі.

3. Кордон з Білоруссю та «вікно» в Україну.

Спецназ і поліція прибули на місце події вже після того, як терористи покинули Крокус сіті хол. Всі хвалені плани перехоплення "Сирена" не дали жодних результатів. Лише випадково бойовиків затримали за 600 км від Москви. І то – лише за допомогою білоруських силовиків. Так посол РБ в РФ Дмитро Крутой заявив ЗМІ, що білоруські спецслужби безпосередньо допомагали росіянам затримати «учасників теракту», а основним завданням було «не дати піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконане». В перших повідомленнях ЗМІ йшлося про те, що машину з терористами зупинили за 16 км від Білорусі – у селищі Теплий Брянської області. Однак пізніше депутат Держдуми Олександр Хінштейн назвав інше місце затримання авто – село Хацунь на Брянщині. І таких неспівпадінь – десятки. Починаючи з кількості терористів і закінчуючи тим, яким чином вони, не змінюючи автомобіля дісталися до Брянськоі області з самої Москви, проїхавши понад 600 км.

Фото: змі окупантів Автомобіль Renault з учасниками нападу на ‘Крокус Сіті Холлу’

У своєму «відеозверненні до росіян» сам Володимир Путін вже 23 березня вдень заявив, що «терористи» рухалися не в Білорусь, а саме в Україну, де їм було приготоване «вікно». «Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де за попередніми даними, для них з українського боку було підготоване вікно для переходу державного кордону», – сказав Путін. Куди ж насправді їхало Рено з громадянами Таджикистану – залишається загадкою. В будь-якій іншій країні світу після подібного теракту і повного провалу силовиків, усе керівництво спецслужб йде у відставку, а самі спецслужби – повністю реформуються. Адже мільйони силовиків не змогли ані попередити теракт, ані захистити цивільних. Але – це не про Росію.

4. Кривава історія Володимира Путіна та терактів в РФ.

Теракт у «Крокусі» став наймасштабнішим в Росії за останні двадцять років. Але не найбільшим за всі 24 роки президентства Володимира Путіна. Власне, весь його «президентський шлях» починався саме з масштабних терактів. Ними він і супроводжувався в подальшому, адже представнику найодіознішої спецслужби Світу було вкрай необхідно тримати своїх громадян у постійному відчутті панічного страху перед міфічною загрозою.

У вересні 1999 року в Москві, Волгодонську та Буйнакську сталися підриви багатоквартирних житлових будинків, в результаті яких загинули 307 росіян, ще 1700 дістали поранення. Ці події стали приводом до повномасштабного вторгнення російської армії на територію Чеченської республіки Ічкерія та початку першої Чеченської війни. В результаті двох воєн з Чечнею російські збройні сили вбили майже 250 тисяч мирних чеченців, знищивши їхні міста та села.

Фото: EPA/UPG Наслідки вибуху житлового будинку на вулиці Гур'янова 19, 10 вересня 1999 р

Серед фотороботів підозрюваних у теракті тоді виявили зображення людини, яка була дуже схожа на Ігоря Гіркіна – головного військового злочинця РФ часів захоплення українського Донбасу у 2014-му році. Цікава деталь – за кілька днів після підривів будинків у Москві, Буйнакську та Волгодонську, пильні мешканці Рязані виявили у підвалі свого будинку мішки з вибухівкою гексоген, які заносили туди співробітники ФСБ. Офіцерів спецслужби Путіна тоді затримали, але пізніше – відпустили, оскільки в ФСБ вигадали зручну версію про «навчання з цивільної оборони» у Рязані.

5. «Мочити в сортирі»

Саме ця крилата фраза, фактично зробила Путіна другим обраним президентом РФ. Рейтинг Путіна в результаті першої чеченської зріс в рази, що дозволило йому в одні ворота виграти свої перші президентські вибори навесні 2000-го.

У жовтні 2002-го група озброєних людей захопила гостей мюзиклу «Норд-Ост» в московському районі Дубровка. Понад 1000 глядачів, акторів та співробітників концертного залу 3 дні були у заручниках. Після чого в результаті невдалого штурму, понад 170 заручників були вбиті, понад 700 – поранені. Більшість задихнулася невідомим газом, який розчинили у залі спецпризначенці ФСБ, для того, аби приспати терористів. Точна кількість загиблих на Дубровці – досі засекречена. При штурмі були вбиті всі нападники, тому справжніх замовників та організаторів теракту так і не знайшли.

Фото: rtvi.com 'Порятунок' заручників в «Норд-Ості».

1-го вересня 2004 року група невідомих людей, які приїхали з Чечні, захопила школу № 1 у маленькому містечку Беслан неподалік Владикавказу, що у Північній Осетії. В заручниках опинилися понад 1000 дітей-школярів та їхні вчителі. Заручників утримували в спортивному залі школи протягом 3 днів. Російські правозахисники намагалися вийти на контакт з терористами, аби уникнути штурму. З цією метою до Владикавказу, зокрема, вилетіла відома російська журналістка опозиційної до Путіна «Нової газети» Анна Політковська. Втім в аеропорту її отруїли невідомими токсинами, в результаті чого Політковська потрапила до госпіталю у Ростові-на-Дону. А всі результати її обстеження, зокрема, аналізи крові на токсини, пізніше були знищені.

Так само влада Кремля не допустила до перемовин зі звільнення дітей тодішнього журналіста Радіо Свобода Андрія Бабіцького, який мав прямий контакт з чеченськими повстанцями і користувався їхньою довірою. Бабіцького затримали спецслужби РФ, в аеропорту Внуково, коли він намагався вилетіти на Північний Кавказ.

3 вересня, коли Політковська вже була отруєна, без жодних перемовин з терористами, російські спецпризначенці розпочали штурм спортивного залу з дітьми та вчителями. Результат штурму – 333 вбитих (абсолютна більшість – це діти), майже 800 – поранених. Всіх терористів було вбито, замовники та організатори – залишилися не виявленими та не покараними.

Фото: смі окупантів Закривалені ноші після ‘рятувальної операції’ в Бесланській школі, 3 вересня 2004 року

7 жовтня 2007 року, в день народження Путіна, невідомий кілер вбив Анну Політковську у центрі Москви, у під’їзді її будинку. 4 постріли, в тому числі один – «контрольний» в голову – перервав життя російської опозиціонерки, яка намагалася врятувати осетинських дітей, захоплених у школі №1 міста Беслан.

Як з’ясувалося ввечері 22 березня 2024-го, 24 роки цілковитого царювання Путіна та «мочилова в сортирі», разом з тотальною війною проти «ісламських бойовиків» дали дуже мало результату.

6. Війна проти «компашки»

Буквально за кілька годин до теракту у ТРЦ «Крокус» 23 березня прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявив російським ЗМІ, що тепер «спеціальна військова операція» буде називатися «війною». «Ми знаходимося у стані війни. Так, це починалося як СВО. Але як тільки утворилася ця «компашка», коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною». Песков додав, що Росія не може допустити існування біля своїх кордонів держави, яка «задокументувала намір використовувати будь-які методи» для повернення Криму та Півдня України.

Вже після подій у «Крокусі» заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв фактично звинуватив в організації теракту Україну. «Якщо буде встановлено, що це - терористи київського режиму, поводитися з ними та їхніми ідейними наставниками інакше – неможливо. Всі вони мають бути знайдені та безжально покарані, як терористи. Разом з офіційними особами держави, яка скоїла таке злодіяння», – сказав він. Між іншим, МЗС Республіки Таджикистан вдень 23-го березня, вже після поширення інформації про затримання громадян цієї країни, заявило, що не отримувало каналами дипломатичного зв’язку жодної інформації про затримання та імовірну участь своїх громадян у теракті в «Крокусі».

Фото: EPA/UPG Палаючий «Крокус Сіті Хол», 22 березня 2024 р.

7. ГУР МОУ: Розстріл в «Крокусі» організували російські спецслужби.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ще у день теракту розповсюдило заяву про повну непричетність України до вбивства цивільних росіян. Українські розвідники впевнені, що події в «Крокусі» – це намагання Кремля використати розстріл власних громадян для жорсткіших ударів по цивільній інфраструктурі в Україні.

«Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл в «крокус сіті хол» був організований російськими спецслужбами. Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства», – йдеться в офіційному повідомленні ГУР МОУ.

Справді, про підготовку великого терористичного акту у Москві, саме у торговельному центрі, концертному залі чи на стадіоні, посольства США, Британії та ще низки країн, з посиланням на власні розвідки, повідомляли ще на передодні 8 березня. Повідомлення ці супроводжувалися наполегливою рекомендацією залишити територію РФ. Про імовірність терактів у російській столиці попереджали і українські розвідники з ГУР. В підсумку теракт його організатори «відклали» у часі.

Зрозуміло, що як і в усіх попередніх терактах з масовими вбивствами, росіяни не допустять до розслідування міжнародні слідчі групи. Натомість Україна готова до співпраці з усіма зацікавленими сторонами, аби спростувати кремлівський ідіотизм, що його поширюють всі російських ЗМІ, а також деякі реєстрові «опозиціонери» про те, що терористів начебто вербували українські колл-центри, а готували – українські спецслужби. Брехня рано чи пізно все одно буде розвінчана.

Фото: EPA/UPG Медики виносять тіла жертв з Крокус Сіті Хол після теракту в Красногорську, 23 березня 2024 року.

8. Путін використовує розстріл своїх громадян для ескалації війни у світі.

З моменту кривавої бійні у містечку Беслан минуло 20 років. Але схоже на те, що кремлівський диктатор та його оточення знову взялися за перевірені часом та російським суспільством метод масового залякування через організовані чи контрольовані масові вбивства громадян РФ. Путіну потрібна повна мобілізація власних громадян навколо своєї божевільної особи та навколо своєї божевільної ідеї поширення кривавих ідей «руского міра» в усьому Світі. Поширення – за будь-яку ціну. Вкрай потрібна і тотальна мобілізація власних громадян до окупаційної армії. Адже за 2 роки повномасштабної загарбницької війни в Україні попередня кадрова армія – просто «стерлася».

Події в «Крокусі» поставили перед усім Світом справедливе запитання – чи був теракт на концерті «Пікніка» логічним продовженням серії кривавих подій в Росії 20-річної давнини? Чи знав про це Путін? Чи планували це його спецслужби? Чи був це щонайменше «контрольований» теракт, чи поява групи вбивць у столиці Росії стала повною несподіванкою для Путіна та його кривавого оточення? Насправді, пошук відповіді на всі ці запитання вже не має жодного сенсу та змісту. Той, хто посіяв вітей, – пожне бурю. Той, що все життя займався плануванням масових вбивств, – намагатиметься використовувати будь-яке масове вбивство виключно не свою користь. Той, хто постійно брехав, – брехатиме ще більше та більше. Звинувачуючи та тавруючи у вбивствах кого завгодно, але не себе.

Фото: EPA/UPG Зброя нападників

9. Про терор в Україні та «співчуття» Путіну.

Хай там як, але масові вбивства в Крокусі – максимально вигідні саме Путіну. Людина, яка ось вже 2 роки щодня знищує сусідню Україну своїми ракетами, авіабомбами та артилерійськими системами, сьогодні – отримує щирі співчуття не лише від союзників по світовому тероризму, але й від лідерів Демократичного світу. Людина, яка ще вранці 22 березня розстріляла мирні українські міста Харків та Запоріжжя, вбивши лише за кілька годин десятки людей, залишивши за 2 роки війни без житла, води, світла та харчів – мільйони українців, вранці 23-го – вже приймає скорботні телеграми.

Станом на кінець січня 2024 року в Україні від російської зброї загинули понад 520 дітей, ще майже 1.500 дітей були поранені та стали каліками. Лік загиблих дорослих українців вимірюється сотнями тисяч. Чи думають про них зараз ті, хто висловлює співчуття найкривавішому тирану сучасності?

P.S. На жаль, мусимо констатувати, що головний друг та товариш кривавого терору та вбивств у Світі – це саме Росія та її «президент». Саме він співпрацює з «Талібаном» та «Хамасом», приймаючи їхні делегації в Кремлі, саме він – підтримує терористів-хуситів у далекому африканському Ємені.