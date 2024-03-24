Байден і Трамп виграли на праймеріз в штаті Луїзіана

Результати праймеріз у штаті Міссурі будуть оголошені наступного тижня.

Байден і Трамп під час дебатів у 2020 році

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп виграли на праймеріз у штаті Луїзіана, пише Associated Press.

Джо Байден також з’явився на праймеріз Демократичної партії в штаті Міссурі. Очікується, що його результати будуть оголошені наступного тижня.

Жодні із перегонів не викликали інтриги, оскільки Байден і Трамп вже перемогли своїх основних конкурентів, однак інсайдери досі уважно спостерігають за перегонами. Зокрема, за явкою та ознаками протесних настроїв серед виборців.

Праймеріз у Луїзіані відбулися майже через чотири роки після того, як штат відклав свої праймеріз через пандемію COVID-19.