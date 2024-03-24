Кремль продовжує будувати залізницю, щоб сполучити окуповані території з Росією, — розвідка

Нова залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км і залишається вразливою до уукраїнських обстрілів.

Путін продовжує будувати залізницю на окупованих територіях України, яка залишається вразливою для високоточних ударів України.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією британської розвідки, 18 березня президент Росії Володимир Путін згадав про будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України аж до Криму. Нова лінія у результаті повинна досягти Севастополя і дублювати Керченський міст.

Путін також заявив, що перша завершена ділянка залізниці відновлює доступ до Бердянська. Британська розвідка наголошує, що вказана залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.

Нова залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км і будувалася вісім місяців. Це, імовірно, один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії в районі Донецька.

При цьому у розвідці додають, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.