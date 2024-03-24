У Ірландії призначать наймолодшого прем’єра в історії країни

У Ірландії визначилися із новим прем’єр-міністром. Цю посаду займе 37-річний Саймон Гарріс, таким чином ставши наймолодшим очільником уряду країни.
Про це повідомляє The Guardian.
Як йдеться у матеріалі, нового прем’єра Ірландії обирали після того, як попередній, Лео Варадкар, оголосив про свою несподівану відставку "з особистих і політичних причин".
Жоден інший кандидат в партії Гарріса "Fine Gael", не став балотуватися на пост лідера і тому 37-річний міністр із питань вищої освіти був єдиним кандидатом.
Проте він зможе приступити до виконання обов’язків не раніше 9 квітня, адже тоді ірландський парламент відновить свою роботу після великодніх канікул. Пізніше в неділю Гарріс окреслить свої пріоритети на посту лідера партії.
Видання зазначає,що багато хто вважає Гарріса хорошим комунікатором, особливо в соціальних мережах. На початку пандемії коронавірусу він обіймав ряд міністерських посад, у тому числі посаду міністра охорони здоров’я Ірландії.
Лідерка найбільшої опозиційної партії Мері Лу Макдональд вимагає негайно провести в країні дострокові парламентські вибори, однак, швидше за все, Гарріс не погодиться на це.
- 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни. До нього наймолодшим головою ірландського уряду був його попередник Варадкар, якому було 38 років, коли його вперше призначили на посаду в 2017 році.
- Гарріс – випускник молодіжного підрозділу Fine Gael, отримав публічну підтримку від багатьох членів парламентської партії.
- Попередній прем’єр, Лео Варадкар запам'ятався гострим вислювлюванням на адресу Путіна: він заявив, що Ірландія навряд чи висловлюватиме співчуття, коли диктатор помре.
- У липні минулого року ірландський прем'єр приїздив до Києва, де зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським.