Ірландський прем'єр-міністр оголосив про відставку

Лео Варадкар заявив, що він більше не є "найкращою людиною для цієї роботи".

Прем'єр-міністр Республіки Ірландія Лео Варадкар повідомив про негайну відставку з посади голови правлячої партії Fine Gael. Це означає, що одразу після обрання свого наступника він припинить повноваження голови уряду.

Як пише BBC, політик не уточнив, що саме спонукало його відмовитися від керівної ролі в державі, охарактеризувавши причини як "політичні та особисті". Варадкар також розповів, що більше не вважає себе "найкращою людиною для цієї роботи".

У прощальному виступі біля будівлі уряду наймолодший прем'єр в історії Ірландії підбив підсумки двох років перебування на посаді. За його словами, країна за цей час "пройшла шлях від безробіття до повної зайнятості, від дефіциту бюджету до профіциту, від необхідності заощаджувати до фінансового процвітання".

Політик визнав, що в деяких справах "був значно менш успішним", але сказав, що "дозволить іншим вказувати на його помилки в такий день".