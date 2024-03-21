​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Харкові окупанти вдарили по цеху із виробництва меблів. Вісім людей постраждали (оновлено)
У Харкові окупанти вдарили по цеху із виробництва меблів. Вісім людей постраждали (оновлено)
У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів
У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Росія вдарила по підприємству в Харкові. Є загиблі і поранені
Росія вдарила по підприємству в Харкові. Є загиблі і поранені
ГоловнаСвіт

Ірландський прем'єр-міністр оголосив про відставку

Лео Варадкар заявив, що він більше не є "найкращою людиною для цієї роботи".

Ірландський прем'єр-міністр оголосив про відставку
Прощальна промова Лео Варадкара біля будівлі уряду в Дубліні
Фото: BBC

Прем'єр-міністр Республіки Ірландія Лео Варадкар повідомив про негайну відставку з посади голови правлячої партії Fine Gael. Це означає, що одразу після обрання свого наступника він припинить повноваження голови уряду.

Як пише BBC, політик не уточнив, що саме спонукало його відмовитися від керівної ролі в державі, охарактеризувавши причини як "політичні та особисті". Варадкар також розповів, що більше не вважає себе "найкращою людиною для цієї роботи".

У прощальному виступі біля будівлі уряду наймолодший прем'єр в історії Ірландії підбив підсумки двох років перебування на посаді. За його словами, країна за цей час "пройшла шлях від безробіття до повної зайнятості, від дефіциту бюджету до профіциту, від необхідності заощаджувати до фінансового процвітання".

Політик визнав, що в деяких справах "був значно менш успішним", але сказав, що "дозволить іншим вказувати на його помилки в такий день".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies