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Ізраїль повідомляє про ліквідацію трьох старших офіцерів ХАМАС

Ще один офіцер, ймовірно, був поранений.

Ізраїль повідомляє про ліквідацію трьох старших офіцерів ХАМАС
Ізраїль повідомляє про ліквідацію трьох старших офіцерів ХАМАС
Фото: ЦАХАЛ

За даними ЦАХАЛ і Шин Бет, внаслідок авіаудару по району Рафах на півдні Гази були вбиті старші офіцери так званого надзвичайного комітету ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Під час удару винищувачів у понеділок Саїд Кутб Хашаш, Усама Хамад Дахір і Хаді Абу аль-Рус були вбиті, а Мухаммад Авад аль-Малалхі, ймовірно, був поранений”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хашаш, Дахір і аль-Малалхі є головами Комітету з надзвичайних ситуацій ХАМАС у північному та східному районах Рафаха. 

В свою чергу, аль-Рус був оперативним офіцером комітету з надзвичайних ситуацій, повідомляє ЦАХАЛ.

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Уточнюється, що Комітет з надзвичайних ситуацій є органом ХАМАС, який відповідає за підтримання громадського порядку та цивільного контролю в муніципалітетах Гази.

За даними ЦАХАЛ, офіцери “відповідали за організацію терористичної діяльності та спілкування з бойовиками ХАМАС на місці”. Також вони допомагали “військовому крилу терористичної організації встановити постійний контроль”.

“Старші офіцери були емісарами керівництва ХАМАС у Рафаху, працювали над концентрацією діяльності ХАМАС у гуманітарних сферах і відповідали за всю діяльність групи та зв’язок з оперативниками групи на місцях”, - йдеться в заяві ЦАХАЛ, яку наводить видання. 

Ці удари були завдані після того, як минулого тижня Армія оборони Ізраїлю атакувала Нідала аль-Еїда, голову комітету з надзвичайних ситуацій у Рафаху.

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