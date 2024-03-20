Ізраїль повідомляє про ліквідацію трьох старших офіцерів ХАМАС

Ще один офіцер, ймовірно, був поранений.

За даними ЦАХАЛ і Шин Бет, внаслідок авіаудару по району Рафах на півдні Гази були вбиті старші офіцери так званого надзвичайного комітету ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Під час удару винищувачів у понеділок Саїд Кутб Хашаш, Усама Хамад Дахір і Хаді Абу аль-Рус були вбиті, а Мухаммад Авад аль-Малалхі, ймовірно, був поранений”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хашаш, Дахір і аль-Малалхі є головами Комітету з надзвичайних ситуацій ХАМАС у північному та східному районах Рафаха.

В свою чергу, аль-Рус був оперативним офіцером комітету з надзвичайних ситуацій, повідомляє ЦАХАЛ.

Уточнюється, що Комітет з надзвичайних ситуацій є органом ХАМАС, який відповідає за підтримання громадського порядку та цивільного контролю в муніципалітетах Гази.

За даними ЦАХАЛ, офіцери “відповідали за організацію терористичної діяльності та спілкування з бойовиками ХАМАС на місці”. Також вони допомагали “військовому крилу терористичної організації встановити постійний контроль”.

“Старші офіцери були емісарами керівництва ХАМАС у Рафаху, працювали над концентрацією діяльності ХАМАС у гуманітарних сферах і відповідали за всю діяльність групи та зв’язок з оперативниками групи на місцях”, - йдеться в заяві ЦАХАЛ, яку наводить видання.

Ці удари були завдані після того, як минулого тижня Армія оборони Ізраїлю атакувала Нідала аль-Еїда, голову комітету з надзвичайних ситуацій у Рафаху.