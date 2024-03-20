Польські фермери підписали нову угоду із Сєкерським

Польські фермери уночі 20 березня підписали нову угоду із міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкерським згідно яких, польський уряд зберігатиме ембарго на імпорт продуктів з України та зможе заборонити транзит деяких українських агротоварів територією Польщі.

Документ презентували на другому дні Європейського аграрного форуму, що проходить у Польщі, пише Суспільне з посиланням на Польське радіо.

Згідно першого пункту, міністр сільського господарства має звернутися до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням зупинити транзит сільськогосподарської продукції з України, на яку поширюється ембарго, через територію Польщі.

У документі вказано, що торговельні відносини між обома країнами повинні бути врегульовані, зокрема і доступ на ринок для агропродуктів, цукру, птиці, яєць, м’яких фруктів та яблук.

Ще один пункт стосується субсидій, які охоплюють, зокрема: ячмінь і жито. Дотації будуть нараховані на рівні допомоги з 2023 року і стосуватимуться зерна, проданого в період з 1 січня цього року. до 30 травня цього року

Також угода збергіає розмір сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.