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Польські фермери підписали нову угоду із Сєкерським

В угоді зберігається ембарго на українське збіжжя.

Польські фермери підписали нову угоду із Сєкерським
Акція протесту польських фермерів
Фото: Е. Блажкевич, LRT

Польські фермери уночі 20 березня підписали нову угоду із міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкерським згідно яких, польський уряд зберігатиме ембарго на імпорт продуктів з України та зможе заборонити транзит деяких українських агротоварів територією Польщі.

Документ презентували на другому дні Європейського аграрного форуму, що проходить у Польщі, пише Суспільне з посиланням на Польське радіо.

Згідно першого пункту, міністр сільського господарства має звернутися до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням зупинити транзит сільськогосподарської продукції з України, на яку поширюється ембарго, через територію Польщі.

У документі вказано, що торговельні відносини між обома країнами повинні бути врегульовані, зокрема і доступ на ринок для агропродуктів, цукру, птиці, яєць, м’яких фруктів та яблук.

Ще один пункт стосується субсидій, які охоплюють, зокрема: ячмінь і жито. Дотації будуть нараховані на рівні допомоги з 2023 року і стосуватимуться зерна, проданого в період з 1 січня цього року. до 30 травня цього року

Також угода збергіає розмір сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.

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