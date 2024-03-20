США ухвалили резолюцію, у якій засудили викрадення дітей з України до РФ

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалили резолюцію "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до Російської Федерації", за яку проголосували 390 конгресменів.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної ради України Олена Кондратюк.

"Верховна Рада вітає ухвалення Палатою представників Конгресу США резолюції "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до російської федерації", – зазначила вона.

Також додала, що Палата представників США, зокрема:

Вважає уряд РФ під керівництвом Путіна відповідальним за неправомірне та незаконне викрадення дітей з України та найрішучіше засуджує ці дії;

Наголошує, що сприяння незаконному усиновленню є геноцидом, оскільки суперечить зобов’язанням росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього;

Сверджує, що РФ намагається винищити покоління українських дітей і цим підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян і лідерів, відбудувати Україну після неспровокованої російської війни. Ціллю цих дій є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності;

Зазначає, що вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило численні загрози для безпеки дітей, аж до втрати життя.

Фото: Олена Кондратюк Резолюція Конгресу щодо викрадених РФ дітей

"Вдячні авторам резолюції і всім, хто проголосував, за вагомий внесок у міжнародне засудження злочинів рф проти українських дітей! Про ці злочини треба говорити вголос на весь світ. Вони мають бути названі своїми іменами, а всі причетні встановлені та покарані", – резюмувала віцеспікерка.