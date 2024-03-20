Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСвіт

США ухвалили резолюцію, у якій засудили викрадення дітей з України до РФ

За документ проголосували 390 конгресменів.

США ухвалили резолюцію, у якій засудили викрадення дітей з України до РФ
Фото: ukrinform.ua

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалили резолюцію  "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до Російської Федерації", за яку проголосували 390 конгресменів.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної ради України Олена Кондратюк.

"Верховна Рада вітає ухвалення Палатою представників Конгресу США резолюції "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до російської федерації", – зазначила вона.

Також додала, що Палата представників США, зокрема:

  • Вважає уряд РФ під керівництвом Путіна відповідальним за неправомірне та незаконне викрадення дітей з України та найрішучіше засуджує ці дії;
  • Наголошує, що сприяння незаконному усиновленню є геноцидом, оскільки суперечить зобов’язанням росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
  • Сверджує, що РФ намагається винищити покоління українських дітей і цим підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян і лідерів, відбудувати Україну після неспровокованої російської війни. Ціллю цих дій є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності;
  • Зазначає, що вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило численні загрози для безпеки дітей, аж до втрати життя.

Резолюція Конгресу щодо викрадених РФ дітей
Фото: Олена Кондратюк
Резолюція Конгресу щодо викрадених РФ дітей

"Вдячні авторам резолюції і всім, хто проголосував, за вагомий внесок у міжнародне засудження злочинів рф проти українських дітей! Про ці злочини треба говорити вголос на весь світ. Вони мають бути названі своїми іменами, а всі причетні встановлені та покарані", – резюмувала віцеспікерка. 

  • У лютому 2024 року Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, до якої вже приєдналися 33 країни.
  • Головна мета Коаліції – координація взаємних зусиль та активізація співпраці між Канадою, Україною та державами-партнерами для розв'язання проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.
  • Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
  • Незаконне переміщення та депортація наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.
  • Після 24 лютого 2022 вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів.
  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 
  • Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies