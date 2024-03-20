США ухвалили резолюцію, у якій засудили викрадення дітей з України до РФ

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалили резолюцію "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до Російської Федерації", за яку проголосували 390 конгресменів.
Про це повідомила віцеспікерка Верховної ради України Олена Кондратюк.
"Верховна Рада вітає ухвалення Палатою представників Конгресу США резолюції "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до російської федерації", – зазначила вона.
Також додала, що Палата представників США, зокрема:
- Вважає уряд РФ під керівництвом Путіна відповідальним за неправомірне та незаконне викрадення дітей з України та найрішучіше засуджує ці дії;
- Наголошує, що сприяння незаконному усиновленню є геноцидом, оскільки суперечить зобов’язанням росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
- Сверджує, що РФ намагається винищити покоління українських дітей і цим підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян і лідерів, відбудувати Україну після неспровокованої російської війни. Ціллю цих дій є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності;
- Зазначає, що вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило численні загрози для безпеки дітей, аж до втрати життя.
"Вдячні авторам резолюції і всім, хто проголосував, за вагомий внесок у міжнародне засудження злочинів рф проти українських дітей! Про ці злочини треба говорити вголос на весь світ. Вони мають бути названі своїми іменами, а всі причетні встановлені та покарані", – резюмувала віцеспікерка.
- У лютому 2024 року Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, до якої вже приєдналися 33 країни.
- Головна мета Коаліції – координація взаємних зусиль та активізація співпраці між Канадою, Україною та державами-партнерами для розв'язання проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Незаконне переміщення та депортація наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.
- Після 24 лютого 2022 вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків.