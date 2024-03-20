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Міністр фінансів Британії назвав ймовірну дату виборів

Джеремі Гант вважає, що буде складно підготувати наступний бюджетний проєкт до квітня 2025 року.

Міністр фінансів Британії назвав ймовірну дату виборів
Палата громад парламенту Британії
Фото: MEND

Наступні парламентські вибори у Сполученому Королівстві відбудуться у жовтні цього року. Принаймні в цьому переконаний Джеремі Гант, який обіймає посаду канцлера скарбниці - фактично міністра фінансів країни.

Як повідомляє BBC, урядовець виступив перед фінансовим комітетом Палати лордів із заявою, що наступний бюджетний проєкт потрібно буде підготувати до квітня 2025 року. За словами Ганта, "оскільки вибори відбудуться у жовтні, залишається доволі мало часу".

Палата громад у Британії обирається на 5-річний термін, проте прем'єр-міністр має право оголосити голосування раніше. Нинішній парламент має бути переобраний не пізніше наступного січня. Ріші Сунак неодноразово стверджував, що волевиявлення відбудеться "у другій половині 2024 року", через що опозиційна партія лейбористів звинувачує його у "страху перед ранніми виборами".

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