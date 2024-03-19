Британська розвідка: Росія намагається зберегти залишки свого флоту у Чорному морі

РФ призупиняє операції у східній частині Чорного моря через втрати

Міноборони РФ призупиняє операції російських кораблів в східній частині акваторії Чорного моря, щоб зберегти залишки свого флоту. Натомість ворог шукає способи зберегти Чорноморський флот РФ.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією відомства, успіхи України у проведенні асиметричної морської ударної кампанії призвели до того, що 17 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму.

Він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ для зменшення загрози від безпілотних літальних апаратів і надводних безпілотних літальних апаратів.

"Російський флот, швидше за все, вирішив обмежити свої операції східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози посилюється. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для нанесення ударів на відстані, Міністерство оборони Росії було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Шойгу наголосив на активному проведенні щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.

Раніше міноборони Британії інформувало, що ймовірно, Кремль замінив командувача Військово-морських сил адмірала Миколу Євменова після важких втрат у Чорному морі. Його замінив адмірал Олександр Моїсеєв.