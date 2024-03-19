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Шмигаль прибув до Люксембургу для обговорення конфіскації активів Росії

Голова уряду Люксембургу назвав цей візит історичним. 

Денис Шмигаль під час зустрічі з Люком Фріденом.
Фото: kmu.gov.ua
Денис Шмигаль під час зустрічі з Люком Фріденом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Люксембургу, де зустрівся з колегою Люком Фріденом.

Метою поїздки є обговорення продовження підтримки України та питання конфіскації активів Росії. Про це пресслужба українського прем'єра повідомила LB.ua.

Фріден на брифінгу після переговорів назвав візит української делегації історичним та емоційним. Він нагадав, що в минулому сторіччі ворог вторгнуся до Люксембургу, щоб стерти цю країну з мапу. З такою ж метою до України вторгнулася Росія.

Голова уряду Люксембургу підкреслив, що його країна – на боці українців.

"Ваша битва – також наша битва", – сказав він.

Денис Шмигаль та Люк Фріден
Фото: kmu.gov.ua
Денис Шмигаль та Люк Фріден

Фріден додав, що Люксембург вірить у демократію, у верховенство права, суверенітет і те, що кордони не можуть бути змінені силою. 

"Якщо Росія переможе, то Росія не зупиниться на східних провінціях України. Ми бачили це в 2014, можливо, частина Європи не усвідомлювала повністю, що може бути після вторгнення до Криму. Але ми дізналися це важким шляхом у 2022. І це причина, чому від імені уряду Люксембургу я можу сказати вам, що ми зробимо все для підтримки України з політичної, військової, гуманітарної та фінансової сторони", – запевнив він.

Фріден додав, що його країна не має всієї зброї, яка потрібна Україна, але вона може допомагати постачання в різних коаліціях, зокрема в чеській ініціативі з закупівлі боєприпасів. Також Люксембург допомагає в IT-коаліції.

Денис Шмигаль зі свого боку сказав, що мав важливі переговори з колегою із Люксембургу. Це їхня перша персональна зустріч. Він висловив вдячність Люксембургу за підтримку та за підтримку програм відновлення і фінансування. Зокрема, Люксембург зацікавлений у відбудові Кривого Рогу.

Денис Шмигаль та Люк Фріден
Фото: kmu.gov.ua
Денис Шмигаль та Люк Фріден

"Ми впевнені, що реконструкція буде нашою спільною ціллю", – сказав він.

Україна і Люксембург сьогодні підписали угоду щодо технічної та фінансової співпраці. Особливу угоду приділили політиці санкцій проти Росії, особливо щодо металургійної та інших галузей.

"Нам потрібен тотальний бал російського експорту харчів до Європи, весь цей експорт включає викрадене українське зерно", – наголосив український прем'єр.

прем'єр-міністри України та Люксембурга
Фото: скріншот
прем'єр-міністри України та Люксембурга

Він додав, що також потрібно ембарго на російські нафту і газ. 

"Однією з ключових проблем діалогу з Європу наразі є конфіскація російських заморожених активів", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що зараз критично важливим є постачання артилерійських боєприпасів та постачання снарядів середньої і великої дальності, щоб перерізати російські постачання.


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