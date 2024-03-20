Останнє десятиріччя стало найтеплішим за всі роки спостережень

Метеорологи наголошують, що зміна клімату викликає у них занепокоєння.

Минулий 2023 рік став найтеплішим на планеті від початку спостережень за кліматом з 1850 року. Ця тенденція тримається уже 10 років поспіль.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), передає "Радіо Свобода".

У доповіді зазначається, що глобальна середня приземна температура у 2023 році була приблизно на 1,45 градуса за Цельсієм вищою за середнє значення за 1850-1900 роки.

2023 рік став найтеплішим за всі 174 роки спостережень. Було побито рекорд попередніх найтепліших років: 2016 року, з температурою на 1,29 градуса, вищою за середнє значення 1850-1900 років, і 2020 року, з перевищенням на 1,27 градуса.

Метеорологи наголошують, що зміна клімату викликає у них занепокоєння.

"В черговий раз були побиті і в деяких випадках залишені далеко позаду рекорди за рівнем парникових газів, приземних температур, теплоутримання та закислення океану, підвищення рівня моря, морського льодового покриву в Антарктиці та відступу льодовиків", – йдеться у повідомленні.

Також за даними ВМО, минулого року глобальний середній рівень моря досяг рекордної позначки за весь період супутникових спостережень (з 1993 року), що означає потепління океану, а також танення льодовиків і крижаних щитів.

"Темпи підвищення глобального середнього рівня моря за останні десять років (2014 - 2023 роки) більш ніж удвічі перевищують темпи підвищення рівня моря за перше десятиліття супутникових спостережень (1993 - 2002 роки)", – зазначили метеорологи.

Як повідомлялося, ще на початку 2023 року у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.

Паризька кліматична угода 2015 року, спрямована на боротьбу зі зміною клімату, ставила за ціль утримання глобальної температури від підвищення більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Для цього країни-учасниці угоди зобов’язалися скоротити парникові викиди.