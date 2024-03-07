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Лютий 2024-го став найтеплішим за історію сучасних кліматичних спостережень

З червня минулого року спостерігаються нові максимуми температури.

Лютий 2024-го став найтеплішим за історію сучасних кліматичних спостережень
Садівники Сінгапуру починають працювати на своїх полях раніше, ніж зазвичай. 15 лютого, 2024 року
Фото: EPA/UPG

Минулий місяць став найтеплішим лютим у світі за історію сучасних кліматичних спостережень.

Про це пише BBC з посиланням на Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus.

Таким чином серія місячних кліматичних рекордів збільшилася до дев’яти поспіль.

“Кожного місяця, починаючи з червня 2023 року, спостерігалися нові максимуми температури”, − зазначає видання.

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Морська поверхня світу є найгарячішою за всю історію спостережень, тоді як морський лід в Антарктиді знову досяг екстремального мінімуму. Температури все ще підвищуються через погодні явища Ель-Ніньо в Тихому океані, але кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, безумовно, є основним чинником тепла.

“Головним винуватцем, безсумнівно, є парникові гази, що утримують тепло”, − підкреслює генеральна секретарка Всесвітньої метеорологічної організації, професорка Селесте Сауло.

Концентрація вуглекислого газу досягла найвищого рівня за принаймні два мільйони років, згідно з синоптиками ООН, і знову зросла майже до рекордного рівня за останній рік. Ці зігрівальні гази зробили лютий 2024 року приблизно на 1,77° теплішим, ніж у “доіндустріальні” часи − до того, як люди почали спалювати велику кількість викопного палива, зазначили у Copernicus.

Це побило попередній рекорд 2016 року приблизно на 0,12°.

Особливо сильна спека від цих температур вразила Західну Австралію, Південно-Східну Азію, Південну Африку та Південну Америку.

  • Середня температура за 12 місяців зараз становить 1,56° вище доіндустріального рівня – після того, як минулого місяця підтвердили перше річне потепління понад 1,5°.
  • У 2015 році в Парижі майже 200 країн погодилися спробувати утримати зростання потепління нижче 1,5°, щоб допомогти уникнути деяких із найгірших наслідків клімату. Цей поріг у Паризькій угоді, зазвичай, вважається середнім показником за 20 років – тобто його ще не порушили − однак невпинна низка рекордів показує, наскільки світ наблизився до цього.
  • На початку березня цього року через посуху надзвичайний стан оголосила італійська Сицилія, а у лютому − іспанська провінція Барселона у регіоні Каталонія.
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