Глобальне потепління вперше протягом цілого року перевищило 1,5°C, − кліматична служба ЄС

Світ зараз переживає найтепліший період з початку сучасних спостережень, який, ймовірно, триватиме набагато довше.

Глобальне потепління вперше протягом цілого року перевищило 1,5°C, пише BBC з посиланням на кліматичну службу Європейського союзу.

У 2015 році світові лідери пообіцяли спробувати обмежити довгострокове підвищення температури на цій позначці, що вважається вкрай важливим для уникнення найбільш руйнівних наслідків зміни клімату.

Це перше річне перевищення не порушує “Паризьку угоду” 2015 року, але у тривалій перспективі наближає світ до цього.

“Середнє річне потепління понад 1,5°C − це суттєво”, − вважає виконавчий директор Королівського метеорологічного товариства Великої Британії Ліз Бентлі.

Обмеження тривалого потепління на 1,5°C вище від доіндустріального рівня (до того, як люди почали спалювати велику кількість викопного палива) стало ключовим символом міжнародних зусиль із боротьби зі зміною клімату. У доповіді ООН від 2018-го йдеться, що ризики від зміни клімату, такі як інтенсивні хвилі спеки, підвищення рівня моря та втрата дикої природи, є набагато вищими при потеплінні на 2°C, ніж при 1,5°C.

Науковці погоджуються, що світ зараз переживає найтепліший період з початку сучасних спостережень, який, ймовірно, триватиме набагато довше.

Вчені водночас зазначають, що термінові дії щодо скорочення викидів вуглекислого газу можуть уповільнити потепління.