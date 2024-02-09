Верховний суд США розпочав розгляд справи про право Трампа на участь у виборах президента

І ліберальні, і консервативні судді поставили під сумнів повноваження Верховного суду Колорадо щодо виключення експрезидента з виборчих списків.

Верховний суд США вчора розпочав розгляд справи про позбавлення екслідера країни Дональда Трампа права балотуватися у президенти на цьогорічних виборах. Колишній президент Сполучених Штатів участь у засіданні не брав, пише Голос Америки.

Трамп оскаржив рішення Верховного суду Колорадо про те що експрезидент має бути виключений із виборчих бюлетенів штату через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року і не може брати участь у республіканських праймеріз 5 березня.

Організація “Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні” або CREW у вересні подала позов від імені шести виборців із Колорадо.

У позові міститься посилання на 3-й розділ 14 поправки до Конституції, яка забороняє обіймати посаду будь-кому, хто склав присягу, потім порушив її й “брав участь у повстанні чи заколоті”.

Дев'ять суддів, троє з яких були призначені Трампом, заслухали аргументи його апеляції на рішення Верховного Суду Колорадо. Адвокати експрезидента стверджують, що розділ 3 не розповсюджується на президентів, події 6 січня не були заколотом, а Трамп лише реалізував своє право на свободу слова.

Адвокат Трампа Джонатан Мітчелл, відповідаючи на запитання голови Верховного суду, консервативного судді Джона Робертса, заявив, що найвища посадова особа штату, яка відповідає за вибори, не може дискваліфікувати кандидата, який визнав свою участь у заколоті.

Він додав, що Палата представників чи Сенат, якщо кандидат балотується до Конгресу, мають самі вирішити, “чи залишити цього обраного бунтівника на посаді, оскільки кожна палата є єдиним суддею кваліфікації своїх членів”.

Мітчелл також заявив, що на Трампа не поширюється формулювання про дискваліфікацію, оскільки президент не є “посадовцем Сполучених Штатів”, а посадовцем може бути лише призначена офіційна особа. Адвокати Трампа стверджували, що це положення не може бути застосоване судами за відсутності законодавства Конгресу. Вони також заперечують, що Трамп брав участь у заколоті.

Bloomberg зазначає, що під час суперечки, яка тривала трохи більше двох годин, як ліберальні, так і консервативні судді вагаються чи Верховний суд Колорадо мав повноваження виключити Трампа зі списків на тій підставі, що він брав участь у заколоті.

Видання зазначає, що судді з усього ідеологічного спектру висловили сумніви, що "3 розділ" дозволяє одному штату мати такий широкий вплив на президентські вибори. Джон Робертс зазначив, що якщо суд підтримає рішення Колорадо, інші штати підуть за ним.

“Це призведе до того, що кілька штатів вирішуватимуть, як проходитимуть президентські вибори. Це досить жахливий наслідок”, − сказав він.

Верховний суд озглядає справу в прискореному режимі, тобто рішення може бути винесено через кілька тижнів, а не через місяці.

Раніше цього тижня федеральний апеляційний суд відхилив заяву Трампа про те, що він має “абсолютний імунітет” від переслідування за кримінальними звинуваченнями в рамках іншої справи про втручання у вибори. Її відкрив спеціальний прокурор Джек Сміт в окружному суді у Вашингтоні, внаслідок чого були пред'явлені чотири звинувачення у зв'язку із спробами Трампа підірвати вибори 2020 року. Це рішення суду експрезидент може оскаржити вже у понеділок.