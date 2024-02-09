Президентські вибори в Азербайджані відбулися в умовах обмеження фундаментальних свобод зібрань, висловлювання та медіа, - ЄС

Це перші вибори, які були проведені на всій території Республіки Азербайджан.

Підготовка до виборів президента Азербайджана була належним чином організована, водночас виборчий процес був позначений придушенням критичних голосів та відсутністю політичних альтернатив.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Європейську службу зовнішніх дій.

У попередніх висновках ЄС щодо президентських виборів в Азербайджані 7 лютого зазначається, що це перші вибори, які були проведені на всій території Республіки Азербайджан.

Також вказано, що вибори відбулися в умовах обмежень та за законами, які спрямовані на згортання фундаментальних прав та свобод, включаючи право на свободу зібрань, висловлювань та медіа.

“День виборів пройшов спокійно і з дотриманням загального порядку, хоча спостерігачі повідомляли про широко поширені порушення обов’язкових процедур, нестачу прозорості та численні й серйозні порушення”, - зауважив речник ЄС.

Європейський Союз висловив очікування, що влада Азербайджану виконає рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ стосовно цих, а також попередніх виборів.