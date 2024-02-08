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ЄС сьогодні голосуватиме за нові прикордонні та міграційні правила блоку

У нововведеннях є, зокрема, створення центрів прийому для шукачів притулку.

ЄС сьогодні голосуватиме за нові прикордонні та міграційні правила блоку
Фото: Reuters

27 урядів країн-членів Європейського союзу проголосують сьогодні за історичний перегляд прикордонних та міграційних правил блоку, пише Politico.

Представники урядів голосуватимуть щодо 10 пунктів, які, зокрема, передбачають створення закритих центрів прийому людей, які прибувають на кордони ЄС у пошуках притулку.

Нова “прикордонна процедура” стане обов'язковою, “якщо заявник має громадянство з рівнем визнання нижче 20%” або якщо він надає “хибну інформацію чи приховує інформацію”.

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Гуманітарним винятком стануть неповнолітні без супроводу. Їх виключать з прикордонної процедури, якщо вони не загрожуватимуть безпеці.

Значних перешкод досягненню згоди щодо нових правил немає. Однак під сумнівом чи підтримає Франція правила перевірки людей, які не пройшли у центрі прийому всі визначені процедури. 

Також незрозуміло, чи будуть країни Балтії повністю задоволені заходами “кризового регулювання”, які охоплюють “інструменталізацію” мігрантів, − у чому неодноразово звинувачували і Росію, і Білорусь.

  • Торік у грудні Європейський Союз схвалив попередню угоду про правила прийняття мігрантів у блоці та переміщення їх у країнах ЄС, а також спрощення депортації тих, хто не отримав притулку. Зокрема, планувалося, що прифронтові країни Південної Європи запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, що не входять до блоку. Країни, розташовані вглиб континенту, отримають вибір: приймати певну кількість мігрантів або платити до спільного фонду ЄС.
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