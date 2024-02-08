США ліквідували лідера угруповання “Катаїб Хезболла”, яке вони пов’язали з нападом на Tower22

США ударом з безпілотника ліквідували у Багдаді старшого командира “Катаїб Хезболла” – шиїтського воєнізованого угруповання, що діє на території Іраку та Сирії за підтримки Ірану.
Про це пише BBC.
Абу Бакір аль-Сааді з двома охоронцями перебували в автомобілі під час обстрілу на сході столиці Іраку. Усі троє загинули, жертв серед цивільних немає.
Наліт безпілотників стався вчора ввечері в районі Багдада Маштал. Пролунало кілька гучних вибухів.
“Це був точний удар по транспортному засобу, що рухався на жвавій вулиці, і автомобіль спалахнув і розлетівся”, − зазначає видання.
У Пентагоні заявили, що командувач угруповання керував атаками на американські сили в регіоні.
США пов'язали рух “Катаїб Хезболла” з нападом безпілотника на військову базу американців в Йорданії Tower22, унаслідок якого у січні загинули три військовослужбовці США і постраждало понад 40. Після цього нападу “Катаїб Хезболла” заявила, що призупиняє напади на американські війська, щоб запобігти "збентеженню" уряду Іраку.
Незабаром після нападу повстанці в країні закликали мститися США. Зокрема, “Харакат аль-Нуджабау” − інше угруповання, яке звинувачують у нападах на американські війська – пообіцяло “цілеспрямовану відплату”, додавши, що “ці злочини не залишаться безкарними”. Американці вбили його лідера Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі у Багдаді на початку січня.
- Вчорашній рейд американських дронів відбувся через п'ять днів після того, як США завдали 85 ударів у прикордонній зоні Іраку та Сирії у відповідь на фатальну атаку на Tower22.
- З початку війни у Смузі Гази, США війська здійснили 165 атак ракетами та дронами.
- За даними Пентагону, Вашингтон має близько 2500 військовослужбовців в Іраку та 900 у сусідній Сирії для боротьби з терористичною групою “Ісламська держава”.
- Американські військові також нещодавно розпочали напади на проіранських хуситів у Ємені у відповідь на напади бойовиків на комерційні судна в Червоному морі. Кілька днів тому, Сполучені Штати, зокрема, поцілили по морських дронах бойовиків.