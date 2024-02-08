США ліквідували лідера угруповання “Катаїб Хезболла”, яке вони пов’язали з нападом на Tower22

Абу Бакір аль-Сааді під час удару перебував з двома охоронцями в автомобілі у Багдаді, всі троє загинули.

США ударом з безпілотника ліквідували у Багдаді старшого командира “Катаїб Хезболла” – шиїтського воєнізованого угруповання, що діє на території Іраку та Сирії за підтримки Ірану.

Про це пише BBC.

Абу Бакір аль-Сааді з двома охоронцями перебували в автомобілі під час обстрілу на сході столиці Іраку. Усі троє загинули, жертв серед цивільних немає.

Наліт безпілотників стався вчора ввечері в районі Багдада Маштал. Пролунало кілька гучних вибухів.

“Це був точний удар по транспортному засобу, що рухався на жвавій вулиці, і автомобіль спалахнув і розлетівся”, − зазначає видання.

У Пентагоні заявили, що командувач угруповання керував атаками на американські сили в регіоні.

США пов'язали рух “Катаїб Хезболла” з нападом безпілотника на військову базу американців в Йорданії Tower22, унаслідок якого у січні загинули три військовослужбовці США і постраждало понад 40. Після цього нападу “Катаїб Хезболла” заявила, що призупиняє напади на американські війська, щоб запобігти "збентеженню" уряду Іраку.

Незабаром після нападу повстанці в країні закликали мститися США. Зокрема, “Харакат аль-Нуджабау” − інше угруповання, яке звинувачують у нападах на американські війська – пообіцяло “цілеспрямовану відплату”, додавши, що “ці злочини не залишаться безкарними”. Американці вбили його лідера Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі у Багдаді на початку січня.