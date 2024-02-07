Нетаньяху відкидає умови припинення вогню, запропоновані ХАМАС, - ЗМІ

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив запропоновані ХАМАС умови припинення вогню. На його думку, “повна перемога” в Газі можлива протягом кількох місяців.
Про це повідомляє BBC.
Нетаньяху заявив, що переговори з ХАМАС нікуди не ведуть і назвав їхні умови химерними.
"Немає іншого рішення, окрім повної та остаточної перемоги", - сказав Нетаньяху, і додав, що “якщо ХАМАС виживе в Газі, це лише питання часу до наступної бійні”.
У відповідь високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі заявив, що слова Нетаньяху “є формою політичної бравади”. Вони також демонструють, що Нетаньяху хоче продовжувати конфлікт у регіоні.
Втім, офіційне джерело Єгипту повідомило BBC, що новий раунд переговорів за посередництва Єгипту та Катару все ще очікується в четвер у Каїрі. Єгипет закликав усі сторони проявити необхідну гнучкість для досягнення спокійної угоди.
- ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на 4,5 місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану минулого тижня Катаром і Єгиптом.
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Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило 6 лютого, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню у Секторі Гази, яка також передбачає звільнення заручників. Проте вчора подробиці відповіді були невідомі.
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США заявили, що все ще вірять у можливе досягнення домовленостей.
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1 лютого очільник зовнішньої розвідки Ізраїлю Девід Барнеа представив новий план потенійної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників у Смузі Гази. Пропонується призупинення вогню на 35 днів і звільнення 35 заручників – по одному щодня. Загалом в анклаві ще перебуває 136 ізраїльських полонених.
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Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників – від цивільних осіб до солдатів – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
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Декілька днів тому ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції ЦАХАЛу. В’язнів передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Смуги Гази.