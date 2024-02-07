Нетаньяху відкидає умови припинення вогню, запропоновані ХАМАС, - ЗМІ

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив запропоновані ХАМАС умови припинення вогню. На його думку, “повна перемога” в Газі можлива протягом кількох місяців.

Про це повідомляє BBC.

Нетаньяху заявив, що переговори з ХАМАС нікуди не ведуть і назвав їхні умови химерними.

"Немає іншого рішення, окрім повної та остаточної перемоги", - сказав Нетаньяху, і додав, що “якщо ХАМАС виживе в Газі, це лише питання часу до наступної бійні”.

У відповідь високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі заявив, що слова Нетаньяху “є формою політичної бравади”. Вони також демонструють, що Нетаньяху хоче продовжувати конфлікт у регіоні.

Втім, офіційне джерело Єгипту повідомило BBC, що новий раунд переговорів за посередництва Єгипту та Катару все ще очікується в четвер у Каїрі. Єгипет закликав усі сторони проявити необхідну гнучкість для досягнення спокійної угоди.