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Сенат США провалив голосування за пакет про кордон і іноземну допомогу

Законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів, але він набрав всього 49 голосів.

Сенат США провалив голосування за пакет про кордон і іноземну допомогу
Сенат США
Фото: betterworldcampaign.org

Американські сенатори не підтримали двопартійну угоду з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги, зокрема Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги з допомогою для України та Ізраїлю провалилося”, - йдеться у повідомленні.

Для підтримки законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів, але він набрав всього 49 голосів.

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Очікувалося, що республіканці в Сенаті заблокують його через спротив колишнього президента Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників.

Тепер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує змусити провести процедурне голосування щодо окремого пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, без положень про кордон. Це голосування може відбутися пізніше в середу.

  • У Пентагоні попередили Конгрес США щодо наслідків зволікання щодо голосування допомоги для України. Відомо, що Китай уважно стежить за діями США і якщо голосування щодо надання допомоги України провалиться, то є ймовірність, що Пекін розпочне агресію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

  • Сьогодні, 7 лютого, палата представників відхилила запропонований республіканцями законопроєкт стосовно виділення Ізраїлю $17,6 млрд допомоги. Демократи виступили проти його ухвалення, оскільки хочуть надати допомогу не лише Ізраїлю, а і Україні.

  • Законопроєкт на 118 млрд доларів, із яких 60 млрд передбачені для України, було заблоковано через позицію окремих республіканців, які хотіли посилити міграційні правила на мексиканському кордоні. Вони вимагають жорстких заходів. З грудня демократи і республіканці напрацьовували спільні рішення, які дозволили б ухвалити фінансовий законопроєкт, що включав би і питання кордону, і Україну, і Ізраїль. Однак республіканці вирішили подати окремий "ізраїльський" законопроєкт.

  • Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом прийняти закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки. Він заявив, що цей закон зробить США безпечнішими, а легальну імміграцію – більш ефективною.
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