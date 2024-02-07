Сенат США провалив голосування за пакет про кордон і іноземну допомогу

Американські сенатори не підтримали двопартійну угоду з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги, зокрема Україні.
Про це повідомляє CNN.
“Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги з допомогою для України та Ізраїлю провалилося”, - йдеться у повідомленні.
Для підтримки законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів, але він набрав всього 49 голосів.
Очікувалося, що республіканці в Сенаті заблокують його через спротив колишнього президента Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників.
Тепер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує змусити провести процедурне голосування щодо окремого пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, без положень про кордон. Це голосування може відбутися пізніше в середу.
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У Пентагоні попередили Конгрес США щодо наслідків зволікання щодо голосування допомоги для України. Відомо, що Китай уважно стежить за діями США і якщо голосування щодо надання допомоги України провалиться, то є ймовірність, що Пекін розпочне агресію в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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Сьогодні, 7 лютого, палата представників відхилила запропонований республіканцями законопроєкт стосовно виділення Ізраїлю $17,6 млрд допомоги. Демократи виступили проти його ухвалення, оскільки хочуть надати допомогу не лише Ізраїлю, а і Україні.
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- Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом прийняти закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки. Він заявив, що цей закон зробить США безпечнішими, а легальну імміграцію – більш ефективною.