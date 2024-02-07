Сенат США провалив голосування за пакет про кордон і іноземну допомогу

Законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів, але він набрав всього 49 голосів.

Американські сенатори не підтримали двопартійну угоду з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги, зокрема Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги з допомогою для України та Ізраїлю провалилося”, - йдеться у повідомленні.

Для підтримки законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів, але він набрав всього 49 голосів.

Очікувалося, що республіканці в Сенаті заблокують його через спротив колишнього президента Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників.

Тепер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує змусити провести процедурне голосування щодо окремого пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, без положень про кордон. Це голосування може відбутися пізніше в середу.