Молдова більш ніж на 80% приєдналась до санкцій ЄС проти Росії

Молдова більш як на 80% приєдналась до санкцій Євросоюзу проти Росії, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Молдови Міхай Попшой, пише Суспільне.

За словами міністра, Молдова більшила частку санкцій, адже донедавна їх застосовували набагато менше.

"Була набагато менша частка, але останнім часом вона зросла. І ми продовжимо звернення, щоб приєднатися до наших європейських партнерів", – сказав Попшой.

Також він зазначив, що в найближчому майбутньому Молдова не відновить відносини з Росією та чинною російською владою.

"З огляду на сьогоднішній досвід та жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну, важко говорити про якесь значне покращення відносин у найближчому майбутньому. У цьому контексті, звісно, ми не можемо говорити про нормалізацію відносин", – сказав очільник молдовського МВС.

Проте він зазначив, що Молдова хотіла б мати "добрі стосунки з усіма", але, як зазначив Попшой, коли "держава грубо порушує міжнародне право і здійснює жахи, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни, з великим жалем доводиться констатувати, що якими б дипломатичними ми не були, як би не бажали добра нашим громадянам тут і там, хороших торгових відносин, на це, на жаль, доведеться почекати".