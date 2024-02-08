У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСвіт

США вдарили по протикорабельних ракетах хуситів у Ємені

Хуситські ракети були готові до запуску. 

США вдарили по протикорабельних ракетах хуситів у Ємені
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

США у середу завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які вони готувалися запустити. Також американські війська вдарили по мобільній наземній ударній крилатій ракеті, готовій до запуску, пише CNN із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

"CENTCOM ідентифікував ці ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, і визначив, що вони представляють безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні", – сказали в повідомленні. Там додали, що ці дії "захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден".

Ці та інші удари в США називають ударами самооборони. США регулярно завдавали динамічних ударів по зброї та техніці хуситів у Ємені, а також проводили більш масштабні удари проти хуситів разом із Великою Британією.

  • Хусити почали атакувати торговельні та інші судна в Червоному морі після початку війни ХАМАС та Ізраїлю. Вони стверджують, що не зупиняться, допоки не завершиться війна.
  • Цілями для ударів вони називали пов'язані з Ізраїлем судна, але насправді били й по інших. Ситуація в Червоному морі загрожує міжнародній торгівлі та доставці українського зерна зокрема. Аби боротися з нападами хуситів, США і Британія відправили в Червоне море флот.
  • Більше про це читайте в матеріалі "Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США". 
  • Днями американському військовому кораблю в Червоному морі ледь вдалося уникнути влучання хуситської ракети. Судно застосувало "останню лінію оборони" ВМС – передову систему, яку використали вперше. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies