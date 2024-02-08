США вдарили по протикорабельних ракетах хуситів у Ємені

США у середу завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які вони готувалися запустити. Також американські війська вдарили по мобільній наземній ударній крилатій ракеті, готовій до запуску, пише CNN із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

"CENTCOM ідентифікував ці ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, і визначив, що вони представляють безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні", – сказали в повідомленні. Там додали, що ці дії "захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден".

Ці та інші удари в США називають ударами самооборони. США регулярно завдавали динамічних ударів по зброї та техніці хуситів у Ємені, а також проводили більш масштабні удари проти хуситів разом із Великою Британією.