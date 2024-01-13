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Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США

Удари США та їхніх союзників по Ємену цілком очікувані й були можливі набагато раніше. 

Уже 19 грудня 2023 року, коли оголосили операцію «Вартовий процвітання», щоб убезпечити торгові маршрути, коаліції довелося застосовувати озброєння. Есмінець HMS Diamond ВМС Британії відпрацював по дронах ракетами Aster. Британська преса тоді теж писала, що 1,2 млн доларів на ціль типу Shahed — не дуже приємна математика. 

Наслідки авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені.
Фото: aljazeera.com
Наслідки авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені.

Причини операції лежать на поверхні.

Загроза судноплавству в Червоному морі — в останніх атаках на цивільні судна хусити використовували 18 різних катерів і баражувальні боєприпаси. Плюс пуски трьох протикорабельних ракет по есмінцю США в секторі. 

Щоб відбити атаки катерів зі штурмовими групами, ВМФ США піднімав гелікоптери.

Захоплення корабля, що йшов з Туреччини до Індії, — команду на суховантажне судно хусити висаджували з вертольота Мі-8. Піратство як воно є.

Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.
Фото: twitter
Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.

Численні удари по Ізраїлю — у тому числі дронами й балістичними ракетами. Щоб перехопити ракету в космосі, ізраїльтяни вперше використали комплекс Hetz 3, який збив ціль поза атмосферою над пустелею Негев.

Угруповання «Ансар Алла», хусити, які контролюють найщільніше заселену частину країни, столицю Сану і великий порт Ходейда, — це проксі-сили Ірану в регіоні. 

Їх активно постачають, навчають, їм допомагають по лінії Корпусу вартових ісламської революції, їх озброюють протикорабельними ракетами та балістикою.

Муляжі безпілотників і ракет, які використовують хусити під час атак, на площі в Сані, Ємен, 31 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG
Муляжі безпілотників і ракет, які використовують хусити під час атак, на площі в Сані, Ємен, 31 грудня 2023 р.

На знак солідарності з ХАМАС у Газі з жовтня минулого року вони атакують судна, що йдуть через Червоне море й Аденську затоку.

Також вимагають зняти блокаду — США та їхні союзники неодноразово затримували в морі суховантажі під різними прапорами, що йшли з вантажем іранської зброї. 

Бо є рішення ООН на ембарго щодо Ємену, звісно, його треба виконувати.

Частину цієї зброї — стрілецькі боєприпаси, міни, гранатомети — США в підсумку передали Україні.

Загалом зараз у світі відбувається класичне розсмикування США на різних ТВД урядами «осі зла» — диктатур, що координують свої зусилля. 

Північна Корея обстрілює спірний острів Південної, передає росіянам сотні тисяч снарядів і копії «Іскандерів», якими Москва працює по Харкову.

Хусити намагаються паралізувати судноплавство в Аденській затоці й Червоному морі — цим маршрутом через Суецький канал йде 15% світового торговельного обороту.

Фото: EPA/UPG

З осені минулого року сталося 25 нападів на судна, підривів на мінах, ударів іранськими дронами, влучань протикорабельних ракет по контейнеровозах.

Це вже підвищило ціну страхування і в перспективі може спричинити зростання світової інфляції на 0,5%.

Американські бази в Іраку та Сирії під вогнем дронів і некерованих ракет.

Ізраїль закінчує зачистку північної частини Сектора Гази та Старого міста та, як і раніше, потребує снарядів, високоточних бомб, боєприпасів, ракет до «Залізного купола». 

Сили оборони України потребують ракет для ППО і ПРО, снарядів, протитанкового озброєння та важкої техніки.

Різні запити, різні пріоритети, різні штаби та їхні потреби, вузькі місця у вигляді снарядів. Новини про те, що з близькосхідного і далекосхідного ТВД США передають запаси в Україну. Більше хаосу й витрат, якби треба було описати цю стратегію двома словами. 

У самому Ємені зараз непростий переговорний процес — там шестимісячний план виплати коштів державним службовцям (за рахунок у тому числі Саудівської Аравії, яка дев’ять років брала активну участь у громадянській війні), припинення вогню та формування єдиного уряду.

Хусити на вулиці Сани, Ємен, 3 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Хусити на вулиці Сани, Ємен, 3 січня 2024 року.

Країна розколота на кілька таборів, включаючи визнаний ООН уряд хадистів у Марібі, жителів півдня в Адені та проксі ОАЕ на острові Сокотра.

Те, що британці й американці завдали ударів зараз, — це крайній захід. 

Вимушене рішення на тлі багатомісячних атак на судноплавство в регіоні й ударів балістикою по ключовому партнеру в Ізраїлі.

Працювала авіагрупа з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower — до 15 палубних винищувачів F-18 Super Hornet.

Разом з ними підняли летючий радар і кілька літаків радіоелектронної боротьби F-18 Growler — американці завжди підходять до придушення ППО вкрай серйозно. 

Широко застосовували ракети AGM-88 HARM, щоб вибити прибережні РЛС і засліпити супротивника. 

Попри те, що ППО в хуситів не найкраще, їм вдавалося збивати сучасні літаки Саудівської Аравії, тому й тиснуть їх по-дорослому.

У цій же хвилі йшли чотири літаки RAF з авіабази Акротірі на Кіпрі — вони отримали дозаправку, щоб оперувати далеко від бази й відпрацювати керованими бомбами.

Відстрілялась і група супроводу — есмінець Laboon типу Arleigh Burke і два його систершипи випустили Tomahawk, як і АПЧ Florida класу Ohio.

Есмінець <i>USS Laboon (DDG 58)</i> запускає ракету <i>Tomahawk</i>
Фото: wikimedia.org
Есмінець USS Laboon (DDG 58) запускає ракету Tomahawk

По цілях у Хойдеді, Сані, Сааді прилетіла понад сотня різних ракет. Судячи з того, що виносили РЛС, операція, можливо, не буде разовою акцією, як у Сирії.

Її цілями вже стали армійські склади, нафтосховища, фабрики зі збирання дронів і ракет з іранських машинокомплектів, пункти управління й планери китайських дронів, закуплених хуситами. 

Підірвати можливість угруповання завдавати ударів по суднах — завдання мінімум.

Судячи з того, що били по аеропортах Аль-Дайламі, Таїз, Абс, у банку цілей — позиції дронів, що завдавали ураження по контейнеровозах і танкерах. 

Ланцюг протистоянь в умовних точках розлому навколо союзників США посилюється.

Наслідки авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені.
Фото: aljazeera.com
Наслідки авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені.

Газа й постійні обстріли Ізраїлю з території Лівану, торговий шлях через прозахідний Єгипет, який дуже залежить від зборів через Суец, ракетні атаки Ізраїлю та суден, що йдуть у його порти, піратство, спроби грати в загострення вздовж ДМЗ на Корейському півострові, бази в Іраку та Сирії. 

Поки що США вдається стримувати Іран від повномасштабного втручання на боці своїх проксі перекиданням у регіон двох авіаносних груп і кількох ескадрилій. 

Але хусити працюють дронами по торгових кораблях, що йдуть в Аденській затоці, незважаючи на удари США та Британії. 

Вони пережили не одну кампанію бомбардувань від коаліції на чолі із Саудівською Аравією, і ця операція проти них не буде легкою прогулянкою.

Кирило Данильченко ака Ронін
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