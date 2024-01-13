Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США

Уже 19 грудня 2023 року, коли оголосили операцію «Вартовий процвітання» , щоб убезпечити торгові маршрути, коаліції довелося застосовувати озброєння. Есмінець HMS Diamond ВМС Британії відпрацював по дронах ракетами Aster . Британська преса тоді теж писала, що 1,2 млн доларів на ціль типу Shahed — не дуже приємна математика.

Удари США та їхніх союзників по Ємену цілком очікувані й були можливі набагато раніше.

Фото: aljazeera.com Наслідки авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені.

Причини операції лежать на поверхні.

Загроза судноплавству в Червоному морі — в останніх атаках на цивільні судна хусити використовували 18 різних катерів і баражувальні боєприпаси. Плюс пуски трьох протикорабельних ракет по есмінцю США в секторі.

Щоб відбити атаки катерів зі штурмовими групами, ВМФ США піднімав гелікоптери.

Захоплення корабля, що йшов з Туреччини до Індії, — команду на суховантажне судно хусити висаджували з вертольота Мі-8. Піратство як воно є.

Фото: twitter Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.

Численні удари по Ізраїлю — у тому числі дронами й балістичними ракетами. Щоб перехопити ракету в космосі, ізраїльтяни вперше використали комплекс Hetz 3, який збив ціль поза атмосферою над пустелею Негев.

Угруповання «Ансар Алла», хусити, які контролюють найщільніше заселену частину країни, столицю Сану і великий порт Ходейда, — це проксі-сили Ірану в регіоні.

Їх активно постачають, навчають, їм допомагають по лінії Корпусу вартових ісламської революції, їх озброюють протикорабельними ракетами та балістикою.

Фото: EPA/UPG Муляжі безпілотників і ракет, які використовують хусити під час атак, на площі в Сані, Ємен, 31 грудня 2023 р.

На знак солідарності з ХАМАС у Газі з жовтня минулого року вони атакують судна, що йдуть через Червоне море й Аденську затоку.

Також вимагають зняти блокаду — США та їхні союзники неодноразово затримували в морі суховантажі під різними прапорами, що йшли з вантажем іранської зброї.

Бо є рішення ООН на ембарго щодо Ємену, звісно, його треба виконувати.

Частину цієї зброї — стрілецькі боєприпаси, міни, гранатомети — США в підсумку передали Україні.

Загалом зараз у світі відбувається класичне розсмикування США на різних ТВД урядами «осі зла» — диктатур, що координують свої зусилля.

Північна Корея обстрілює спірний острів Південної, передає росіянам сотні тисяч снарядів і копії «Іскандерів», якими Москва працює по Харкову.

Хусити намагаються паралізувати судноплавство в Аденській затоці й Червоному морі — цим маршрутом через Суецький канал йде 15% світового торговельного обороту.

Фото: EPA/UPG

З осені минулого року сталося 25 нападів на судна, підривів на мінах, ударів іранськими дронами, влучань протикорабельних ракет по контейнеровозах.

Це вже підвищило ціну страхування і в перспективі може спричинити зростання світової інфляції на 0,5%.

Американські бази в Іраку та Сирії під вогнем дронів і некерованих ракет.

Ізраїль закінчує зачистку північної частини Сектора Гази та Старого міста та, як і раніше, потребує снарядів, високоточних бомб, боєприпасів, ракет до «Залізного купола».

Сили оборони України потребують ракет для ППО і ПРО, снарядів, протитанкового озброєння та важкої техніки.

Різні запити, різні пріоритети, різні штаби та їхні потреби, вузькі місця у вигляді снарядів. Новини про те, що з близькосхідного і далекосхідного ТВД США передають запаси в Україну. Більше хаосу й витрат, якби треба було описати цю стратегію двома словами.

У самому Ємені зараз непростий переговорний процес — там шестимісячний план виплати коштів державним службовцям (за рахунок у тому числі Саудівської Аравії, яка дев’ять років брала активну участь у громадянській війні), припинення вогню та формування єдиного уряду.

Фото: EPA/UPG Хусити на вулиці Сани, Ємен, 3 січня 2024 року.

Країна розколота на кілька таборів, включаючи визнаний ООН уряд хадистів у Марібі, жителів півдня в Адені та проксі ОАЕ на острові Сокотра.

Те, що британці й американці завдали ударів зараз, — це крайній захід.

Вимушене рішення на тлі багатомісячних атак на судноплавство в регіоні й ударів балістикою по ключовому партнеру в Ізраїлі.

Працювала авіагрупа з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower — до 15 палубних винищувачів F-18 Super Hornet.

Разом з ними підняли летючий радар і кілька літаків радіоелектронної боротьби F-18 Growler — американці завжди підходять до придушення ППО вкрай серйозно.

Широко застосовували ракети AGM-88 HARM, щоб вибити прибережні РЛС і засліпити супротивника.

Попри те, що ППО в хуситів не найкраще, їм вдавалося збивати сучасні літаки Саудівської Аравії, тому й тиснуть їх по-дорослому.

У цій же хвилі йшли чотири літаки RAF з авіабази Акротірі на Кіпрі — вони отримали дозаправку, щоб оперувати далеко від бази й відпрацювати керованими бомбами.

Відстрілялась і група супроводу — есмінець Laboon типу Arleigh Burke і два його систершипи випустили Tomahawk, як і АПЧ Florida класу Ohio.

Фото: wikimedia.org USS Laboon (DDG 58) запускає ракету Tomahawk Есмінецьзапускає ракету

По цілях у Хойдеді, Сані, Сааді прилетіла понад сотня різних ракет. Судячи з того, що виносили РЛС, операція, можливо, не буде разовою акцією, як у Сирії.

Її цілями вже стали армійські склади, нафтосховища, фабрики зі збирання дронів і ракет з іранських машинокомплектів, пункти управління й планери китайських дронів, закуплених хуситами.

Підірвати можливість угруповання завдавати ударів по суднах — завдання мінімум.

Судячи з того, що били по аеропортах Аль-Дайламі, Таїз, Абс, у банку цілей — позиції дронів, що завдавали ураження по контейнеровозах і танкерах.

Ланцюг протистоянь в умовних точках розлому навколо союзників США посилюється.

Фото: aljazeera.com Наслідки авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені.

Газа й постійні обстріли Ізраїлю з території Лівану, торговий шлях через прозахідний Єгипет, який дуже залежить від зборів через Суец, ракетні атаки Ізраїлю та суден, що йдуть у його порти, піратство, спроби грати в загострення вздовж ДМЗ на Корейському півострові, бази в Іраку та Сирії.

Поки що США вдається стримувати Іран від повномасштабного втручання на боці своїх проксі перекиданням у регіон двох авіаносних груп і кількох ескадрилій.

Але хусити працюють дронами по торгових кораблях, що йдуть в Аденській затоці, незважаючи на удари США та Британії.

Вони пережили не одну кампанію бомбардувань від коаліції на чолі із Саудівською Аравією, і ця операція проти них не буде легкою прогулянкою.