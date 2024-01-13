Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США

Причини операції лежать на поверхні.
Загроза судноплавству в Червоному морі — в останніх атаках на цивільні судна хусити використовували 18 різних катерів і баражувальні боєприпаси. Плюс пуски трьох протикорабельних ракет по есмінцю США в секторі.
Щоб відбити атаки катерів зі штурмовими групами, ВМФ США піднімав гелікоптери.
Захоплення корабля, що йшов з Туреччини до Індії, — команду на суховантажне судно хусити висаджували з вертольота Мі-8. Піратство як воно є.
Численні удари по Ізраїлю — у тому числі дронами й балістичними ракетами. Щоб перехопити ракету в космосі, ізраїльтяни вперше використали комплекс Hetz 3, який збив ціль поза атмосферою над пустелею Негев.
Угруповання «Ансар Алла», хусити, які контролюють найщільніше заселену частину країни, столицю Сану і великий порт Ходейда, — це проксі-сили Ірану в регіоні.
Їх активно постачають, навчають, їм допомагають по лінії Корпусу вартових ісламської революції, їх озброюють протикорабельними ракетами та балістикою.
На знак солідарності з ХАМАС у Газі з жовтня минулого року вони атакують судна, що йдуть через Червоне море й Аденську затоку.
Також вимагають зняти блокаду — США та їхні союзники неодноразово затримували в морі суховантажі під різними прапорами, що йшли з вантажем іранської зброї.
Бо є рішення ООН на ембарго щодо Ємену, звісно, його треба виконувати.
Частину цієї зброї — стрілецькі боєприпаси, міни, гранатомети — США в підсумку передали Україні.
Загалом зараз у світі відбувається класичне розсмикування США на різних ТВД урядами «осі зла» — диктатур, що координують свої зусилля.
Північна Корея обстрілює спірний острів Південної, передає росіянам сотні тисяч снарядів і копії «Іскандерів», якими Москва працює по Харкову.
Хусити намагаються паралізувати судноплавство в Аденській затоці й Червоному морі — цим маршрутом через Суецький канал йде 15% світового торговельного обороту.
З осені минулого року сталося 25 нападів на судна, підривів на мінах, ударів іранськими дронами, влучань протикорабельних ракет по контейнеровозах.
Це вже підвищило ціну страхування і в перспективі може спричинити зростання світової інфляції на 0,5%.
Американські бази в Іраку та Сирії під вогнем дронів і некерованих ракет.
Ізраїль закінчує зачистку північної частини Сектора Гази та Старого міста та, як і раніше, потребує снарядів, високоточних бомб, боєприпасів, ракет до «Залізного купола».
Сили оборони України потребують ракет для ППО і ПРО, снарядів, протитанкового озброєння та важкої техніки.
Різні запити, різні пріоритети, різні штаби та їхні потреби, вузькі місця у вигляді снарядів. Новини про те, що з близькосхідного і далекосхідного ТВД США передають запаси в Україну. Більше хаосу й витрат, якби треба було описати цю стратегію двома словами.
У самому Ємені зараз непростий переговорний процес — там шестимісячний план виплати коштів державним службовцям (за рахунок у тому числі Саудівської Аравії, яка дев’ять років брала активну участь у громадянській війні), припинення вогню та формування єдиного уряду.
Країна розколота на кілька таборів, включаючи визнаний ООН уряд хадистів у Марібі, жителів півдня в Адені та проксі ОАЕ на острові Сокотра.
Те, що британці й американці завдали ударів зараз, — це крайній захід.
Вимушене рішення на тлі багатомісячних атак на судноплавство в регіоні й ударів балістикою по ключовому партнеру в Ізраїлі.
Працювала авіагрупа з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower — до 15 палубних винищувачів F-18 Super Hornet.
Разом з ними підняли летючий радар і кілька літаків радіоелектронної боротьби F-18 Growler — американці завжди підходять до придушення ППО вкрай серйозно.
Широко застосовували ракети AGM-88 HARM, щоб вибити прибережні РЛС і засліпити супротивника.
Попри те, що ППО в хуситів не найкраще, їм вдавалося збивати сучасні літаки Саудівської Аравії, тому й тиснуть їх по-дорослому.
У цій же хвилі йшли чотири літаки RAF з авіабази Акротірі на Кіпрі — вони отримали дозаправку, щоб оперувати далеко від бази й відпрацювати керованими бомбами.
Відстрілялась і група супроводу — есмінець Laboon типу Arleigh Burke і два його систершипи випустили Tomahawk, як і АПЧ Florida класу Ohio.
По цілях у Хойдеді, Сані, Сааді прилетіла понад сотня різних ракет. Судячи з того, що виносили РЛС, операція, можливо, не буде разовою акцією, як у Сирії.
Її цілями вже стали армійські склади, нафтосховища, фабрики зі збирання дронів і ракет з іранських машинокомплектів, пункти управління й планери китайських дронів, закуплених хуситами.
Підірвати можливість угруповання завдавати ударів по суднах — завдання мінімум.
Судячи з того, що били по аеропортах Аль-Дайламі, Таїз, Абс, у банку цілей — позиції дронів, що завдавали ураження по контейнеровозах і танкерах.
Ланцюг протистоянь в умовних точках розлому навколо союзників США посилюється.
Газа й постійні обстріли Ізраїлю з території Лівану, торговий шлях через прозахідний Єгипет, який дуже залежить від зборів через Суец, ракетні атаки Ізраїлю та суден, що йдуть у його порти, піратство, спроби грати в загострення вздовж ДМЗ на Корейському півострові, бази в Іраку та Сирії.
Поки що США вдається стримувати Іран від повномасштабного втручання на боці своїх проксі перекиданням у регіон двох авіаносних груп і кількох ескадрилій.
Але хусити працюють дронами по торгових кораблях, що йдуть в Аденській затоці, незважаючи на удари США та Британії.
Вони пережили не одну кампанію бомбардувань від коаліції на чолі із Саудівською Аравією, і ця операція проти них не буде легкою прогулянкою.