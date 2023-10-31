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Єменські хусити заявили про запуск балістичних ракет по Ізраїлю, – SkyNews

Ескалація війни в Ізраїлі може спричинити більш широкий конфлікт у регіоні.

Єменські хусити заявили про запуск балістичних ракет по Ізраїлю, – SkyNews
Війна в Ізраїлі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Єменське бойове угруповання хуситів стверджує, що запустило велику кількість балістичних ракет і безпілотників по Ізраїлю.

Про це пише SkyNews.

За словами речника групи, це вже третя атака, спрямована на Ізраїль. Він попередив, що "буде ще більше".

Іран, який підтримує ХАМАС, звинувачують у підтримці хуситів – руху, який з 2004 року бореться з сунітським урядом Ємену.

Багато країн, у тому числі Сполучені Штати, висловлюють стурбованість тим, що ескалація війни спричинить ширший конфлікт у регіоні, і попереджають ворогів Ізраїлю не втручатися.

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Нагадаємо, єменський бригадний генерал Ях'я Сарі заявив про те, що Збройні сили Ємену вдарили по Ізраїлю ракетами і дронами. Сарі зазначив, що його держава підтримує палестинців, а ситуацію в Газі назвав "ізраїльсько-американською агресією".

До слова, за минулу добу об'єднані бойові сили Ізраїлю завдали ударів по приблизно 300 об'єктах ХАМАС в Газі, включно з пусковими пунктами протитанкових ракет та військовими комплексами в підземних тунелях.

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