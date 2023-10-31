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З 1 листопада Пакистан висилає з країни всіх афганців-нелегалів

Ісламабад заявив, що мігранти без документів виснажували його ресурси протягом десятиліть.

З 1 листопада Пакистан висилає з країни всіх афганців-нелегалів
Фото: EPA/UPG

Середа, 1 листопада є крайнім терміном для виїзду з Пакистану нелегальних мігрантів. Про це Ісламабад оголосив 4 жовтня, пише Reuters.

Уряд Талібану в Афганістані заявив, що з 23 вересня по 22 жовтня з Пакистану до країни повернулося близько 60 000 афганців.

Щоденні цифри тих, хто повертається, втричі перевищують норму, заявив виданню представник міністерства у справах біженців Талібану Абдул Муталеб Хаккані.

Reuters опитало сім сімей біженців у Сохраб-Готі, а також чотирьох талібів і пакистанських посадовців, лідерів громад, гуманітарних працівників і захисників. Вони заявили, що загроза з боку Ісламабаду та подальше посилення утисків з боку держави “розлучила сім’ї та змусила виїхати афганців навіть з дійсними документами”.

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Прессекретарка міністерства закордонних справ Мумтаз Захра Балоч заявила, що план висилки відповідає міжнародним нормам та принципам.

За даними Ісламабаду, у Пакистані проживає понад 4 мільйони афганських мігрантів та біженців, близько 1,7 мільйона з яких не мають документів. Вони є найбільшою частиною мігрантів у країні, багато приїхало після того, як Талібан повернув собі Афганістан 2021 року, але велика кількість залишилася там після радянського вторгнення у 1979-му.

Цього року Пакистан звинуватив афганців у теракті смертників, однак без доказів. Ісламабад заявив також про їхню причетність до контрабанди та бойових нападів.

Пакистан, якому бракує фінансування і який переживає рекордну інфляцію і жорстку програму допомоги Міжнародного валютного фонду, зазначив, що нелегальні мігранти виснажували ресурси країни протягом десятиліть. Попри проблеми, з якими стикаються мігранти, Пакистан є єдиною домівкою, яку знають багато з них, і притулком від економічних поневірянь і крайнього соціального консерватизму, з якими стикається Афганістан, зазначають правоохоронці.

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