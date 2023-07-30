Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ГоловнаСвіт

У Пакистані підірвали бомбу на політичних зборах, загинуло щонайменше 39 осіб і понад 120 поранено

Вибух стався на зустрічі радикальної ісламістської партії “Джаміат Улема-і-Іслам-Ф”.

У Пакистані підірвали бомбу на політичних зборах, загинуло щонайменше 39 осіб і понад 120 поранено
Фото: EPA/UPG

У Пакистані внаслідок вибуху бомби на політичних зборах радикальної ісламістської партії “Джаміат Улема-і-Іслам-Ф” загинуло щонайменше 39 осіб і 123 отримали поранення.

Про це пише alarabiya.net.

Захід відбувся у місті Хар, неподалік кордону з Афганістаном.

“Я можу підтвердити, що в лікарні у нас 39 мертвих, 123 поранених, зокрема 17 пацієнтів у тяжкому стані”, − сказав міністр охорони здоров’я провінції Хайбер-Пахтунхва Ріаз Анвар.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але місцевий осередок угруповання ІДІЛ нещодавно здійснило напади на політичну силу. Торік в ІДІЛ заявили про відповідальність за насильницькими нападами на релігієзнавців, пов'язаних із партією, що має величезну мережу мечетей та медресе на півночі та заході країни.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У Пакистані спостерігається різке зростання кількості нападів після повернення талібів до влади у сусідньому Афганістані у 2021 році.

Фото: EPA/UPG

Раніше Пакистан зазнавав майже щоденних бомбардувань, але велика військова операція з розмінування, що розпочалася у 2014 році, значною мірою відновила порядок. 

Уряд Пакистану мають розпустити протягом найближчих кількох тижнів напередодні виборів, які очікуються в жовтні або листопаді, і політичні партії готуються до передвиборчої кампанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies