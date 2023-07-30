У Пакистані підірвали бомбу на політичних зборах, загинуло щонайменше 39 осіб і понад 120 поранено

У Пакистані внаслідок вибуху бомби на політичних зборах радикальної ісламістської партії “Джаміат Улема-і-Іслам-Ф” загинуло щонайменше 39 осіб і 123 отримали поранення.

Про це пише alarabiya.net.

Захід відбувся у місті Хар, неподалік кордону з Афганістаном.

“Я можу підтвердити, що в лікарні у нас 39 мертвих, 123 поранених, зокрема 17 пацієнтів у тяжкому стані”, − сказав міністр охорони здоров’я провінції Хайбер-Пахтунхва Ріаз Анвар.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але місцевий осередок угруповання ІДІЛ нещодавно здійснило напади на політичну силу. Торік в ІДІЛ заявили про відповідальність за насильницькими нападами на релігієзнавців, пов'язаних із партією, що має величезну мережу мечетей та медресе на півночі та заході країни.

У Пакистані спостерігається різке зростання кількості нападів після повернення талібів до влади у сусідньому Афганістані у 2021 році.

Фото: EPA/UPG

Раніше Пакистан зазнавав майже щоденних бомбардувань, але велика військова операція з розмінування, що розпочалася у 2014 році, значною мірою відновила порядок.

Уряд Пакистану мають розпустити протягом найближчих кількох тижнів напередодні виборів, які очікуються в жовтні або листопаді, і політичні партії готуються до передвиборчої кампанії.