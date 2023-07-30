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У Молдові консульство РФ припиняє прийом після скандалу із шпигунськими антенами на посольстві

Молдова 26 липня оголосила про висилку майже 60 співробітників посольства РФ.

У Молдові консульство РФ припиняє прийом після скандалу із шпигунськими антенами на посольстві
Фото: EPA/UPG

У консульському відділі посольства Росії у Молдові з 5 серпня призупинять прийом "через технічні причини". 

Про це йдеться в повідомленні посольства РФ.

"У консульському відділі посольства Росії в Республіці Молдова з технічних причин з 5 серпня 2023 року тимчасово припинено прийом", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати майже 60 співробітників російського посольства у Кишиневі. Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого на даху посольства РФ у Кишиневі нарахували 28 антен, які російські спецслужби використовують для стеження.

МЗС Молдови виступило з коментарем, зазначивши, що рішення Кишинева є наслідком численних недружніх дій щодо Республіки Молдова, не пов'язаних із дипломатичним мандатом, а також спроб дестабілізувати внутрішню ситуацію в державі.

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