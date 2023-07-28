Президентка Грузії назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера з росіянами

"Прибуття лайнера є російською провокацією, в той час як Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі.

Про це вона написала у Twitter.

Зурабішвілі наголосила, що прибуття лайнера є російською провокацією, в той час як президент РФ Владімір Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі", – сказал президентка.

Вона додала, що безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу.

Proud of our people protesting peacefully the latest russian provocation - a Russian cruise liner visiting the Georgian port of Batumi while Putin blocks grain shipments and hinders free navigation in the Black Sea.

Black Sea security is vital for 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/CTg8bmTGa3 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 28, 2023

Нагадаємо, що круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фото, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.

В Агентстві морського транспорту Грузії перед цим заявили, що прибуття лайнера "має комерційний характер". Судно зареєстроване на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.

У травні уТбілісі відбулись протести через прибуття першого за чотири роки авіарейсу з РФ. Також Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучення з РФ.

Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.