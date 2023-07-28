Президентка Грузії назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера з росіянами

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі.
Про це вона написала у Twitter.
Зурабішвілі наголосила, що прибуття лайнера є російською провокацією, в той час як президент РФ Владімір Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.
"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі", – сказал президентка.
Вона додала, що безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу.
Proud of our people protesting peacefully the latest russian provocation - a Russian cruise liner visiting the Georgian port of Batumi while Putin blocks grain shipments and hinders free navigation in the Black Sea.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 28, 2023
Black Sea security is vital for 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/CTg8bmTGa3
Нагадаємо, що круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фото, що зображують Абхазію та події серпневої війни.
Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.
В Агентстві морського транспорту Грузії перед цим заявили, що прибуття лайнера "має комерційний характер". Судно зареєстроване на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.
У травні уТбілісі відбулись протести через прибуття першого за чотири роки авіарейсу з РФ. Також Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучення з РФ.
Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.