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Президентка Грузії назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера з росіянами

"Прибуття лайнера є російською провокацією, в той час як Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі".

Президентка Грузії назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера з росіянами
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі.

Про це вона написала у Twitter.

Зурабішвілі наголосила, що прибуття лайнера є російською провокацією, в той час як президент РФ Владімір Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі", – сказал президентка.

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Вона додала, що безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу.

Нагадаємо, що круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фото, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.

В Агентстві морського транспорту Грузії перед цим заявили, що прибуття лайнера "має комерційний характер". Судно зареєстроване на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.

У травні уТбілісі відбулись протести через прибуття першого за чотири роки авіарейсу з РФ. Також Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучення з РФ.

Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.

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