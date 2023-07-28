​Медведчук в Росії зареєстрував антиукраїнську "громадську організацію" і очолив її

До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.

Колишній депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук зареєстрував в Росії громадську організацію "Другая Украина". Головою виконкому став колишній український журналіст Денис Жарких, а сам Медведчук – головою ради.

Про це повідомляють журналісти "Схем" (проєкт Радіо Свобода).

Відповідно до даних у реєстрі юридичних осіб РФ, у червні цього року був створений громадський рух "Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина»".

Адреса організації – Москва, Арбат, провулок Кемарницький, 9. Крім цього, "Другая Украина" заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" та "Другая Украина".

Зазначається, що "Другая Украина" – це громадська нерелігійна організація, а не політична. Тому вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до Держдуми РФ.

Денис Жарких – колишній український журналіст. Він був політичним коментатором на майданчиках Медведчука щонайменше з 2015 року, коли той ще не був народним депутатом, а очолював проросійський рух "Український вибір". Після того, як канал "112 Україна" став підконтрольним оточенню Медведчука, Жарких став там ведучим.

"Другая Украина" вже почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в березні Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ.

Торік у квітні Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчукайого. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.