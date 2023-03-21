Медведчук розширив свій бізнес у Росії та створює новий політичний проєкт, - "Схеми"

Після обміну на українських захисників обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ, повідомляють "Схеми".
Проєкт, за словами Медведчука, має об'єднати мільйони людей "тих, які перебувають у Росії, тих, які перебувають частково в Україні, тих, які перебувають у Європі" і які "не погоджуються з діями Зеленського". Політичний рух також має на меті "розвінчати, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму".
Для фінансування проєкту, як з'ясували "Схеми", Медведчук розширив свій бізнес у Росії - йдеться про мережу заправок.
Дружина підозрюваного Оксана Марченко разом із дружиною екснардепа Тараса Козака Наталією Лавренюк контролюють нафтовидобувну компанію "НЗНП Трейд". Торік у грудні директор НЗНП Олександр Донцов очолив іще одну компанію – "ИНГТ", а цьогоріч у січні - ще одну "КНК", які спеціалізуються на видобуванні нафти.
Засновником "ИНГТ" і "КНК", які мають спільного директора із компанією родини Медведчука, є акціонерне товариство "ГК Маркет".
Воно одночасно володіє ще двома набагато потужнішими бізнес-структурами: нафтовим брокером "АТИ" та компанією "Трейдпроект", яка має мережі заправок.
Частку в "Трейдпроекті" має громадянин Росії Павло Бабін (0,0001%). У російських ЗМІ його пов’язують із групою компаній "Регіон".
Ця група компаній відома з часів, коли Медведчук був народним депутатом. Наприкінці 2020-го він підтвердив "Схемам", що в "Регіоні" працює його рідний брат Сергій.
"Схеми" змогли отримати інформацію про операції на рахунках за 2022 рік компанії "ГК Маркет", де натрапили на осіб, пов’язаних із бізнесом родини Медведчука.
Відповідно до звітності 5 вересня 2022 року, власником цінних паперів компанії на 500 000 рублів став Тимур Абертасов. Того ж дня на таку ж суму викупив акції "ГК Маркету" Микола Сухов. Оскільки компанія має статутний капітал в 1 мільйон 20 тисяч рублів, то можна сказати, що обоє власників цінних паперів є власниками "ГК Маркету" і, як наслідок, і трейдера, і мережі заправок.
За інформацією від джерел у російській податковій, Абертасов у 2020 році працював у компанії "ЮГ Энерго". На той час фірма була під контролем Оксани Марченко. Сухов є чинним директором представництва у Росії швейцарської компанії NewCoal Trading. І ця компанія теж відома: саме через неї, як довели "Схеми", завод дружини Медведчука постачали до США нафтопродукти. Абертасов і Сухов отримали запитання журналістів, однак утрималися від коментарів.
Компанія "Трейдпроект" у Липецькій області РФ постачає пальне комунальним підприємствам. Крім того, вона володіє сімома заправками під брендом "ЛТК" ("Любимая топливная компания").
Крім цього, є і потужніша мережа АЗС "Трейдпроекту" – в Тюменській та Курганській області, де 26 заправок, і вони працюють під брендом "Новый поток".
Компанія "АТИ" надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В "АТИ" запевняють, що мають доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії.
"Схеми" звернулися до речника Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововиявленого бізнесу. Наразі відповіді не отримали.
Нагадаємо, торік у квітні Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука. До цього у березні Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Згодом Президент Зеленський заявив, що Україна готова обміняти Медведчука на українських військових чи на тих, кого може запропонувати Росія.