Медведчук розширив свій бізнес у Росії та створює новий політичний проєкт, - "Схеми"

Після обміну на українських захисників обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ, повідомляють "Схеми".

Проєкт, за словами Медведчука, має об'єднати мільйони людей "тих, які перебувають у Росії, тих, які перебувають частково в Україні, тих, які перебувають у Європі" і які "не погоджуються з діями Зеленського". Політичний рух також має на меті "розвінчати, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму".

Для фінансування проєкту, як з'ясували "Схеми", Медведчук розширив свій бізнес у Росії - йдеться про мережу заправок.

Дружина підозрюваного Оксана Марченко разом із дружиною екснардепа Тараса Козака Наталією Лавренюк контролюють нафтовидобувну компанію "НЗНП Трейд". Торік у грудні директор НЗНП Олександр Донцов очолив іще одну компанію – "ИНГТ", а цьогоріч у січні - ще одну "КНК", які спеціалізуються на видобуванні нафти.

Засновником "ИНГТ" і "КНК", які мають спільного директора із компанією родини Медведчука, є акціонерне товариство "ГК Маркет".

Воно одночасно володіє ще двома набагато потужнішими бізнес-структурами: нафтовим брокером "АТИ" та компанією "Трейдпроект", яка має мережі заправок.

Частку в "Трейдпроекті" має громадянин Росії Павло Бабін (0,0001%). У російських ЗМІ його пов’язують із групою компаній "Регіон".

Ця група компаній відома з часів, коли Медведчук був народним депутатом. Наприкінці 2020-го він підтвердив "Схемам", що в "Регіоні" працює його рідний брат Сергій.

Фото: "Схеми"

"Схеми" змогли отримати інформацію про операції на рахунках за 2022 рік компанії "ГК Маркет", де натрапили на осіб, пов’язаних із бізнесом родини Медведчука.

Відповідно до звітності 5 вересня 2022 року, власником цінних паперів компанії на 500 000 рублів став Тимур Абертасов. Того ж дня на таку ж суму викупив акції "ГК Маркету" Микола Сухов. Оскільки компанія має статутний капітал в 1 мільйон 20 тисяч рублів, то можна сказати, що обоє власників цінних паперів є власниками "ГК Маркету" і, як наслідок, і трейдера, і мережі заправок.

За інформацією від джерел у російській податковій, Абертасов у 2020 році працював у компанії "ЮГ Энерго". На той час фірма була під контролем Оксани Марченко. Сухов є чинним директором представництва у Росії швейцарської компанії NewCoal Trading. І ця компанія теж відома: саме через неї, як довели "Схеми", завод дружини Медведчука постачали до США нафтопродукти. Абертасов і Сухов отримали запитання журналістів, однак утрималися від коментарів.

Компанія "Трейдпроект" у Липецькій області РФ постачає пальне комунальним підприємствам. Крім того, вона володіє сімома заправками під брендом "ЛТК" ("Любимая топливная компания").

Крім цього, є і потужніша мережа АЗС "Трейдпроекту" – в Тюменській та Курганській області, де 26 заправок, і вони працюють під брендом "Новый поток".

Компанія "АТИ" надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В "АТИ" запевняють, що мають доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії.

"Схеми" звернулися до речника Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововиявленого бізнесу. Наразі відповіді не отримали.

Нагадаємо, торік у квітні Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука. До цього у березні Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Згодом Президент Зеленський заявив, що Україна готова обміняти Медведчука на українських військових чи на тих, кого може запропонувати Росія.