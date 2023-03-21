У Києві пункти обігріву переведуть в режим очікування

У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі.

Пункти обігріву у Києві планують перевести в режим очікування у зв'язку з відсутністю відключень світла.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Відповідне рішення буде винесене на засідання Ради оборони Києва. У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решту переведуть у режим очікування.

У разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом трьох годин.

Нагадаємо, що 21 березня енергосистема працює з резервом потужності, але можливі нетривалі відключення світла на Житомирщині та Київщині.

На початку березня в НБУ повідомили, що економічна діяльність в Україні пожвавилась через відсутність дефіциту електроенергії.