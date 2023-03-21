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У Києві через погодні умови та пожежі в області спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, - КМДА

Мешканцям рекомендують не провітрювати приміщення та уникати фізичної активності на вулиці.

У Києві через погодні умови та пожежі в області спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, - КМДА
Фото: Макс Требухов

Вранці 21 березня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Про це повідоляє Офіційний портал Києва.

Мешканцям рекомендують не провітрювати приміщення та уникати фізичної активності на вулиці.

Станом на 08:00 21 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. 

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Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря називають метеорологічні умови, а також пожежі в Київській області. За інформацією ДСНС України, за минулу добу на Київщині було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно із горінням сухої трави на території майже 35 га.

Вночі всі пожежі було ліквідовано.

Нагадаємо, що торік лише 13 країн і територій мали “здорову” якість повітря.

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