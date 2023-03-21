На Миколаївщині ЗСУ за пів години збили два російські розвідувальні безпілотники Supercam

Вчора, 20 березня, в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350.
Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, обидва дрони були збиті за 30 хвилин.
"З 16:00 по 16:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два російських розвідувальних безпілотника «Supercam S350»", – написав він.
Обстрілів на території області не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України збили сім ворожих безпілотників. Також захисники знищили іншу техніку.