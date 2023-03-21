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На Миколаївщині ЗСУ за пів години збили два російські розвідувальні безпілотники Supercam

Обстрілів на території області не зафіксовано.

На Миколаївщині ЗСУ за пів години збили два російські розвідувальні безпілотники Supercam
Безпілотний комплекс Supercam S350-F (ілюстративне фото)
Фото: ugt-holding.com

Вчора, 20 березня, в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350.

Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, обидва дрони були збиті за 30 хвилин.

"З 16:00 по 16:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два російських розвідувальних безпілотника «Supercam S350»", – написав він.

Обстрілів на території області не зафіксовано.

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України збили сім ворожих безпілотників. Також захисники знищили іншу техніку. 

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