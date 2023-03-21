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ЗСУ за минулу добу знищили ще 960 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 166 570 військових.

За минулу доба Збройні сили України знищили ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 166 570 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 166570 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків - 3552 (+15);
  • бойових броньованих машин - 6879 (+10);
  • артилерійських систем - 2586 (+9);
  • РСЗВ - 507 (+0);
  • засоби ППО - 270 (+0);
  • літаків - 305 (+0);
  • гелікоптерів - 290 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7);
  • крилаті ракети - 907 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12);
  • спеціальна техніка - 266 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше СБУ показала, як спецпризначенці знищують бронетехніку російських окупантів FPV-дронами з кумулятивними зарядами.

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