ЗСУ за минулу добу знищили ще 960 російських окупантів

За минулу доба Збройні сили України знищили ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 166 570 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 166570 (+960) осіб ліквідовано;
- танків - 3552 (+15);
- бойових броньованих машин - 6879 (+10);
- артилерійських систем - 2586 (+9);
- РСЗВ - 507 (+0);
- засоби ППО - 270 (+0);
- літаків - 305 (+0);
- гелікоптерів - 290 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7);
- крилаті ракети - 907 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12);
- спеціальна техніка - 266 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше СБУ показала, як спецпризначенці знищують бронетехніку російських окупантів FPV-дронами з кумулятивними зарядами.