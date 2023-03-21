ЗСУ за минулу добу знищили ще 960 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 166 570 військових.

За минулу доба Збройні сили України знищили ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 166 570 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 166570 (+960) осіб ліквідовано;

танків - 3552 (+15);

бойових броньованих машин - 6879 (+10);

артилерійських систем - 2586 (+9);

РСЗВ - 507 (+0);

засоби ППО - 270 (+0);

літаків - 305 (+0);

гелікоптерів - 290 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7);

крилаті ракети - 907 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12);

спеціальна техніка - 266 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше СБУ показала, як спецпризначенці знищують бронетехніку російських окупантів FPV-дронами з кумулятивними зарядами.