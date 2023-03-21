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Кулеба подякував Боррелю та ЄС за мільйон артбоєприпасів

"Саме те, що потрібно: термінова доставка + стійкі спільні закупівлі".

Кулеба подякував Боррелю та ЄС за мільйон артбоєприпасів
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував високому представнику ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та членам ЄС за рішення про поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.

“Я вдячний Жозепу Боррелю  і державам-членам ЄС за це кардинальне рішення. Саме те, що потрібно: термінова доставка + стійкі спільні закупівлі”, – написав Кулеба у Твіттері. 

Євросоюз вкотре продемонстрував “рішуче лідерство перед лицем історичних викликів, поставлених російською агресією”, додав міністр.

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Країни Євросоюзу погодили поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів. Снаряди мають надіслати протягом 12 місяців. 

Зазначимо, програму спільної закупівлі боєприпасів для України підписали лише 17 країн з 27 членів Євросоюзу. Однак інші держави-члени можуть долучитися згодом.

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