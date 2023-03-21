Кулеба подякував Боррелю та ЄС за мільйон артбоєприпасів

"Саме те, що потрібно: термінова доставка + стійкі спільні закупівлі".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував високому представнику ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та членам ЄС за рішення про поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.

“Я вдячний Жозепу Боррелю і державам-членам ЄС за це кардинальне рішення. Саме те, що потрібно: термінова доставка + стійкі спільні закупівлі”, – написав Кулеба у Твіттері.

Євросоюз вкотре продемонстрував “рішуче лідерство перед лицем історичних викликів, поставлених російською агресією”, додав міністр.

I am grateful to @JosepBorrellF and EU member states for this game-changing decision. Exactly what is needed: urgent delivery + sustainable joint procurement. The EU once again demonstrates resolute leadership in the face of historic challenges posed by Russian aggression. https://t.co/jrlyjAlJPA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 20, 2023

Країни Євросоюзу погодили поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів. Снаряди мають надіслати протягом 12 місяців.

Зазначимо, програму спільної закупівлі боєприпасів для України підписали лише 17 країн з 27 членів Євросоюзу. Однак інші держави-члени можуть долучитися згодом.