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Угорщина заблокувала спільну заяву Євросоюзу щодо ордеру на арешт Путіна

Боррель був змушений виступити зі заявою від свого імені.

Угорщина заблокувала спільну заяву Євросоюзу щодо ордеру на арешт Путіна

Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg.

Через вето Будапешта Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений виступити зі заявою від свого імені.

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Її він оприлюднив увечері 19 березня. А 20 березня міністри юстиції ЄС опублікували свою заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина не підписала.

Угорська сторона не спромоглася відповісти на запит про коментарі з цього приводу, а представник Борреля заявив, що служба закордонних справ ЄС не коментує внутрішні методи роботи.

Очікується, що Будапешт висловить свою позицію, найімовірніше, під час зустрічі лідерів ЄС на саміті у Брюсселі цього тижня. У проєкті висновків засідання Євроради йдеться, що рада "бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженого з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованої території України. до Росії". Це формулювання схоже на формулювання, яке використовував глава євродипломатії.

За словами співрозмовників видання, деякі лідери країн-членів блоку, ймовірно, вимагатимуть жорсткіших формулювань. Низка глав держав уже привітала рішення МКС.

Нагадаємо, Жозеп Боррель у заяві зазначив, що цим рішенням суду запущено процес притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини в Україні.

17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.

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