Росія погрожує призупинити участь у зерновій угоді, якщо Захід не скасує деякі санкції

Серед "побажань" - розблокувати закордоні активи і рахунки роскомпаній, пов'язаних із виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Росія погрожує призупинити свою участь у зерновій угоді, якщо країни Заходу не скасують деякі зі санкцій.

Про це йдеться в повідомленні російського МЗС.

РФ хоче, аби її Россільгоспбанк перепідключили до SWIFT, скасували обмеження на страхування та перестрахування і заборону на доступ до портів, відновили роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса" і постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування, а також розблокували закордоні активи і рахунки роскомпаній, пов'язаних із виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Нагадаємо, у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів - до 18 травня.

Тим часом Туреччина намагається збільшити термін продовження угоди. Тривають переговори.