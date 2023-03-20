Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
ГоловнаПраво

Суд призначив гауляйтеру Бердянська 15 років тюрми з конфіскацією майна, - СБУ

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Суд призначив гауляйтеру Бердянська 15 років тюрми з конфіскацією майна, - СБУ
Засуджений гауляйтер Бердянська Олександр Сауленко
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив очільникові окупаційної адміністрації Бердянська Олександрові Сауленку 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Сауленко до повномасштабного вторгнення РФ очолював місцевий осередок забороненої партії "Союз лівих сил" і публічно висловлював свої проросійські погляди.

Після окупації Бердянська засуджений одним із перших підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"Згодом увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівником окупаційного органу. На цій «посаді» він виконував завдання москви щодо "передачі" місцевих підприємств власникам російських монополій та переведення економіки міста під потреби країни-агресора", - повідомили в спецслужбі.

Також Сауленко брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні "урочистих" заходів до "дня Росії" на тимчасово захопленій території Бердянського району. Крім цього, він публічно підписав так званий "договір про співпрацю з урядом Тверської області".

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Засуджений перебуває на окупованій частині півдня України. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, днями житель Прикарпаття, який вів телеграм-канал "Херсонська республіка", отримав шість років тюрми

У результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізували підпільні осередки так званої «комуністичної партії Радянського Союзу».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
Читайте також