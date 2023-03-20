Суд призначив гауляйтеру Бердянська 15 років тюрми з конфіскацією майна, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив очільникові окупаційної адміністрації Бердянська Олександрові Сауленку 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Сауленко до повномасштабного вторгнення РФ очолював місцевий осередок забороненої партії "Союз лівих сил" і публічно висловлював свої проросійські погляди.
Після окупації Бердянська засуджений одним із перших підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
"Згодом увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівником окупаційного органу. На цій «посаді» він виконував завдання москви щодо "передачі" місцевих підприємств власникам російських монополій та переведення економіки міста під потреби країни-агресора", - повідомили в спецслужбі.
Також Сауленко брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні "урочистих" заходів до "дня Росії" на тимчасово захопленій території Бердянського району. Крім цього, він публічно підписав так званий "договір про співпрацю з урядом Тверської області".
Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Засуджений перебуває на окупованій частині півдня України. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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