Суд призначив гауляйтеру Бердянська 15 років тюрми з конфіскацією майна, - СБУ

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив очільникові окупаційної адміністрації Бердянська Олександрові Сауленку 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Сауленко до повномасштабного вторгнення РФ очолював місцевий осередок забороненої партії "Союз лівих сил" і публічно висловлював свої проросійські погляди.

Після окупації Бердянська засуджений одним із перших підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"Згодом увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівником окупаційного органу. На цій «посаді» він виконував завдання москви щодо "передачі" місцевих підприємств власникам російських монополій та переведення економіки міста під потреби країни-агресора", - повідомили в спецслужбі.

Також Сауленко брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні "урочистих" заходів до "дня Росії" на тимчасово захопленій території Бердянського району. Крім цього, він публічно підписав так званий "договір про співпрацю з урядом Тверської області".

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Засуджений перебуває на окупованій частині півдня України. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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