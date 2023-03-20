Українські трудові мігранти за кордоном будуть захищені законом

Верховна Рада України на засіданні 20 березня ухвалила Закон про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон 2365.

За закон в цілому проголосували 268 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці йдеться про існування двох серйозних проблем, що пов'язані з трудовою міграцією: відтік робочої сили з України та масове шахрайство щодо українців, які шукають роботу за кордоном. Процес шахрайства полягає в тому, що з шукачів роботи беруть гроші за майбутнє працевлаштування (частіше за все в еквіваленті 300-600 євро), а потім компанія - посередник просто зникає, залишивши сотні ошуканих людей.

Тому виникла необхідність законодавчо заборонити компаніям–посередникам брати гроші зі здобувачів роботи та встановити великі суми штрафів за порушення цієї норми. Крім цього, ліцензія, яку видає Міністерство соціальної політики компаніям-посередникам у міжнародному працевлаштуванні і яку ввели для захисту українців, насправді не працює належним чином. Ліцензія в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, не потрібна.

«За прикладом сусідньої Польщі, ліцензію потрібно прибрати, замінивши її так званою «повідомною ліцензією», коли компанія – посередник у міжнародному працевлаштуванні сама повідомляє державу, що вона хоче займатися цим видом діяльності. Орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції вносить цю компанію до реєстру та має право перевіряти її діяльність. Ті компанії, що не повідомили державу про свою діяльність у сфері міжнародного працевлаштування, автоматично вважаються порушниками чинного законодавства», — йдеться у записці до закону.

Закон пропонує:

заборонити компаніям, що працюють у сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного шукача роботи за працевлаштування за кордон;

ввести адміністративно відповідальність за порушення компаніями, що працюють у сфері міжнародного працевлаштування, заборони на стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном.

«Український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії–посереднику за вакансію. На компанії-порушники буде накладатися штраф (2-5 тис. неоподатковуваних мінімумів)», — прогнозують нардепи.

Нагадаємо, у Польщі спростили працевлаштування громадян України і ще п'яти країн.

За даними дослідження, близько половини працевлаштованих у Польщі та Німеччині українських біженців хочуть залишитись там після війни.