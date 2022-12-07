Близько половини працевлаштованих у Польщі та Німеччині українських біженців хочуть залишитись там після війни, - дослідження

48% працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Про це повідомляє "НВ" з посиланням на результати дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

"Такий високий відсоток респондентів, які хочуть залишитися в країнах Євросоюзу, може бути пов’язаний із тим, що вони обрали Польщу та Німеччину як країни, де є можливість знайти стабільну роботу", - йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, середній вік українських біженців, які працюють у Німеччині становить 37 років, у Польщі - 39 років.

Понад половина респондентів мають вищу та незакінчену вищу освіту, а майже кожен п’ятий заявляє про досвід роботи за кордоном, здобутий ще до початку повномасштабного вторгнення.

53% працевлаштованих біженців у Німеччині підтверджують знання англійської принаймні на комунікативному рівні. Серед працевлаштованих у Польщі, знання англійської декларує кожен третій респондент. Крім того, більше половини респондентів, які мешкають у Польщі та Німеччині, вже вивчають мови країн свого притулку.

Близько п’ятої частини респондентів у обох країнах визнають, що підвищують свою професійну кваліфікацію через курси та навчання, а понад 40% респондентів заявляють про готовність підвищувати свої навички у майбутньому.

На думку авторів дослідження, це свідчить про високий професійний потенціал біженців, які готові скористатися різними формами професійного розвитку.

Більшість українських біженців у Європі влаштувалися на роботу у готельному та ресторанному бізнесі, торгівлі, а також у простій фізичній роботі. До початку повномасштабної війни в Україні вони найчастіше працювали висококваліфікованими фахівцями у сфері обслуговування та торгівлі, вчителями та менеджерами.

Працевлаштовані біженці в Німеччині заробляють у середньому 1467 євро на місяць, а в Польщі - 541 євро.

Найбільші зарплати серед працевлаштованих біженців у Німеччині отримують зайняті у логістиці та транспортній сфері, адміністративно-офісній роботі та освітній галузі, а у Польщі - у торгівлі та промисловому виробництві.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра міністерства економіки Тетяна Бережна на Польсько-Українському економічному форумі заявила, що Україна прагне повернути додому всіх громадян, які були змушені виїхати з країни через війну. Вона повідомила, що Україну покинули близько сімох мільйонів людей, п'ять мільйонів втратили роботу.