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На деокупованих територіях Миколаївщини виявлено тіла трьох мирних мешканців, - ОГП

У загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань.

На деокупованих територіях Миколаївщини виявлено тіла трьох мирних мешканців, - ОГП
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ.

По це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, тіла належать місцевим мешканцям - чоловікам 39, 42 та 55 років", - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань. У двох чоловіків вогнепальні поранення.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на звільнених територіях Миколаївщини та Херсонщини відпрацьовано 50 локацій імовірних поховань. На 25 листопада фахівці вже розшукали й ідентифікували тіла близько 200 загиблих.

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