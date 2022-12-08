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Росія зранку обстріляла райони ще двох населених пунктів Сумської області

Про поранених даних нема. 

Росія зранку обстріляла райони ще двох населених пунктів Сумської області
Попередній обстріл Сумської області (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Вогонь вівся біля населених пунктів Соснівка та Ходине.

Спершу обстріляли Соснівку.  З 10:25 до 10.45 зафіксували 20 "приходів", імовірно з міномету, повідомили в оперативному командуванні "Північ". 

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 10:43 до 10:47 повідомили про 5 приходів, імовірно з АГС, та черги зі стрілецької зброї в районі н.п. Ходіне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – зазначили військові. 

І Соснівка, і Ходине розташовані в Шосткинському районі. 

Нагадаємо, що це вже не перші ранкові обстріли в Сумській області. Близько 8 години ворог гатив по Миропільскій громаді. Також окупанти стріляли й вчора вдень. 

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