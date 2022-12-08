Росія зранку обстріляла райони ще двох населених пунктів Сумської області

Російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Вогонь вівся біля населених пунктів Соснівка та Ходине.

Спершу обстріляли Соснівку. З 10:25 до 10.45 зафіксували 20 "приходів", імовірно з міномету, повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 10:43 до 10:47 повідомили про 5 приходів, імовірно з АГС, та черги зі стрілецької зброї в районі н.п. Ходіне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – зазначили військові.

І Соснівка, і Ходине розташовані в Шосткинському районі.

Нагадаємо, що це вже не перші ранкові обстріли в Сумській області. Близько 8 години ворог гатив по Миропільскій громаді. Також окупанти стріляли й вчора вдень.