За добу росіяни вбили девʼятьох мирних людей у Донецькій області, по Сумській вранці стріляли мінометами

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

У Сумській області сьогодні зранку росіяни мінометами обстріляли територію Миропільської громади. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється. Вчора вдень російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл. Без наслідків, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Гуляйполя, м. Оріхів, с. Ольгівське, с. Дорожнянка, с. Новоданилівка, с. Новоандріївка, с. Полтавка, с. Шевченко, с. Мала Токмачка, с. Щербаки, с. Новодарівка, смт Залізничне, с. Червона Криниця, с. Малинівка Пологівського району; с. Степове, с. Плавні, с. Малі Щербаки, Кам'янське Василівського району. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів окупантами. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

У Харківській області сьогодні зранку окупанти вдарили ракетами по Куп‘янську, є влучання у землі біля фундаменту відділку поліції, пошкоджене приміщення, службові авто. Попередньо – без постраждалих. Окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів по Куп‘янському, Чугуївському та Харківському районах області. Є пошкодження господарських споруд, приватних домоволодінь. Вчора у Чугуївському районі наші сили ППО збили дві ракети С300, були загорання на відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Дніпропетровській області від ворожих атак знову потерпає Нікопольський район. Росіяни усю ніч били з "Градів" та важкої артилерії. Обстріляли Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстежувати тероторії і з’ясовувати деталі атак.

На Луганському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів поблизу Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки і Білогорівки. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв Стельмахівку, Новоселівське і Андріївку. На Лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження районів Греківки, Невське, Макіївки і Площанки.

У Донецькій області з пізнього вечора до ранку – обстріли по всій лінії зіткнення, від Вугледару до Сіверська. Вночі росіяни вчинили обстріл Авдіївки з РСЗВ "Град" з бойовою частиною з запальними елементами. Прильоти по старій частині міста. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій. На ранок – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Зеніта, Опитного та Водяного. Вчора вдень – обстріл Курахового (центр міста, ринок, автовокзал, житловий сектор), обстріл Ямполя (вдарили центру міста, в той час, коли люди отримували там гуманітарку). За добу на Донеччині: девʼять загиблих, 15 поранених цивільних.

Уночі Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала цивільна техніка. Без жертв та постраждалих. Також вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора вдень відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Херсонській області російські війська продовжують масований обстріл районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. За інформацією ГШ ЗСУ, під артилерійський вогонь потрапили понад 15 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Дудчани, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон. Минулої доби на загинуло четверо працівників поліції – підірвалися на каскаді ворожих мін. Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя. Надскладна ситуація в окупованій Голопристанській громаді – вона перебуває під постійними мінометними обстрілами.

Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині та по відновленню електропостачання. У громади Херсонщини постійно доправляють гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу ворог завдав семи ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.