Головне за ніч. Четвер, 8 грудня

Відбиті атаки противника на Харківщині та на Донбасі, ворожі обстріли Нікополя і Куп’янська, вибух у Криму, Зеленський – найвпливовіший в Європі.

О 5:50 за київським часом над центральною частиною окупованого Севастополя пролунав потужний вибух. Перед тим було чути звук, схожий на пуск ракети.

Згодом так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що корабель Чорноморського флоту вранці нібито збив безпілотник над Чорним морем.

Українські офіційні особи та військові інцидент наразі не коментують.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”.

Ворог завдав сімох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 8 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 8 грудня орієнтовно склали 93 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 340 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії.

"Ще одна напружена ніч для Нікопольщини… Росіяни сім разів атакували район з «Градів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Росія продовжує обстріли Куп'янська та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківської області. Близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетного удару. Ракета С300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення.

Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат. Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки.

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БпЛА українського виробництва. Ухвалити рішення щодо них планують до кінця року.

Резніков зазначив, що Міноборони так само інтенсивно взаємодіє з міжнародними партнерами. Незважаючи на гарячу фазу війни, за його словами, у цій співпраці є очевидний прогрес порівняно з минулим роком.

Цікаві подробиці – в нашій новині.

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

"Європа змінюється. Континент переглядає свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переосмислює політику у сфері торгівлі, приєднання та енергетичної безпеки. У широкому сенсі це - переосмислення того, що означає бути європейцем, і багато в чому завдяки українському коміку, який став президентом", - повідомляється на сайті видання.

Журналісти звертають увагу на те, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах, прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України. При цьому Зеленський також зміг переконати решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною - у що мало хто вірив до лютневого вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше американський журнал Time назвав президента Зеленського та "дух України" символами 2022 року. Зображення глави української держави на обкладинці журналу викликало чималий резонанс у медіа та соцмережах.

А 5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times.

Папа Франциск нагадав про війну в Україні під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI.

Понтифік порівняв її з “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками, повідомляє Vatican News.

“”Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру”, - сказав понтифік, назвавши цю операцію “знищенням”. “А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні”, - додав Папа Римський.

Папа Франциск закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від “жорстокості війни”, а особливо за “змучену Україну”.

Нагадаємо, 7 грудня міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із Папою Римським Франциском у Ватикані. Садовий подарував понтифіку дерев’яний хрест із уламком російської ракети, який витягнули зі 13-річної Насті.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!