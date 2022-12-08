До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про зміни, що відбулися у секторі оборони впродовж року. Зокрема, він зазначив, що у цьому плані Міноборони плідно співпрацює з командою Мінцифри на чолі з віцепрем’єром Михайлом Федоровим.

Про це Резніков написав у фейсбуці.

"У публічному просторі багато інформації про вражаючі результати застосування важкої зброї натівських зразків нашими воїнами. Це – видима частина змін, які відбулися у секторі оборони впродовж року. Поряд з цим є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення спроможностей ЗСУ. Він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони", – зазначив міністр.

Резніков нагадав, що 30 вересня уряд ухвалив Постанову №1097 "Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції". Завдяки цьому було значно спрощено процедури допуску ОВТ до експлуатації у Збройних Силах. Це вже дало значний ефект, в першу чергу – у галузі безпілотників.

Раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки БпЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат. Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки.

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БпЛА українського виробництва. Ухвалити рішення по ним планують до кінця року.

Резніков зазначив, що Міноборони так само інтенсивно взаємодіє з міжнародними партнерами. Незважаючи на гарячу фазу війни, за його словами, у цій співпраці є очевидний прогрес порівняно з минулим роком.

"По-перше, для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натівська програма Logfas, яка вже активно розгортається до рівня бригад і до кінця року за планом охопить їх усі. Одночасно впроваджено програмне забезпечення «Korovaj» для опрацювання потреб армії. Серед іншого, це забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги. Скажімо, ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами і нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними. По-друге, завершено важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами", – наголосив міністр оборони.

Він також нагадав, що 6 грудня підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС"). Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування АСУ.

Крім цього Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа «Дельта»". Це важливий етап формалізації платформи відповідно до затвердженої дорожньої карти. Далі відбудеться цикл офіційних випробувань, за результатами яких ухвалюватиметься рішення про прийняття на озброєння.

"Попереду – великий обсяг роботи щодо завершення випробувань та офіційного прийняття на озброєння цілої низки програмних продуктів, що забезпечують ситуаційну обізнаність та управління на оперативному і тактичному рівнях, чи підвищують спроможності окремих видів/родів/сил ЗСУ", –зазначив Резніков.

Міністр розповів, що наразі вже започатковано діяльність Центру кібербезпеки Міноборони та воєнної команди реагування на кіберінциденти MIL.CERT-UA. Міністерство виступило одним з ініціаторів та організаторів Національного оборонного хакатону, який відбувся два тижні тому.

"Ворог чудово розуміє значення цифровізації. Тому докладає величезних зусиль для дискредитації та зриву цієї роботи в українській армії, як нещодавно відбулося на прикладі програми «Дельта». В хід ідуть кібератаки, кампанії з дезінформації, «корисні ідіоти» тощо – весь можливий спектр протидії. Це нас не зупинить", – наголосив Резніков.