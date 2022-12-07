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Київводоканал розповів про свою роботу під час блекаутів

Киянам радять створити запас води для побутових i технічних потреб.

Київводоканал розповів про свою роботу під час блекаутів
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Київводоканал готується до дій із забезпечення киян водою у випадку тривалого блекауту.

Про це повідомив генеральний директор АТ Київводоканал Сергій Крушановський.

“Станом на 25 листопада 2022 р. Товариством сформовано пункти розливу води для наповнення ємностей з подальшим транспортуванням до населення”, - розповів він. 

Крушановський додав, що компанія займається придбанням генераторів, щоб забезпечити централізоване водопостачання в Києві у надзвичайних ситуаціях.

У Київводоканалі порадили киянам створити запас води для побутових i технічних потреб, помірно споживати воду, особливо в години максимального водоспоживання: 7:00−10:00 та 17:00−22:00.

Нагадаємо, у разі перебоїв з водопостачанням у столиці працюватимуть бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів. 

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