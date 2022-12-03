Київ придбав генератори для понад сотні бюветів

Питну воду за необхідності будуть привозити в пункти обігріву.

У разі перебоїв з водопостачанням у столиці працюватимуть бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

Про це у своєму Телеграм написав мер міста Віталій Кличко.

"Столиця придбала генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства «Київводфонд» та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

"Також, нагадаю, в випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду", - додав мер.

Нагадаємо, що аптеки київського комунального підприємства «Фармація» забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання.

Якщо Росія завдасть нових ударів по критичній інфраструктурі України і повністю зникне електропостачання, у Києві продовжать роботу окремі торгові мережі, ринки, магазини й ТРЦ.

Також у Києві в ліфтах багатоповерхівок планують розмістити екстренні бокси допомоги.