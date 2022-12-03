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На Харківщині автомобіль наїхав на міну, двоє загиблих

Територія, де сталася трагедія, протягом кількох місяців перебувала під російською окупацією.

На Харківщині автомобіль наїхав на міну, двоє загиблих
Фото: Поліція Харківської області

В Ізюмському районі Харківської області автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій, у результаті загинуло двоє чоловіків.

Про це у Facebook повідомляє поліція Харківської області.

"2 грудня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі «ВАЗ 2106» та зв'язок з ними зник", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59 та 44-річні чоловіки загинули.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, що у звільненій від російських окупаційних військ Снігурівці Миколаївської області цивільна особа підірвалася на міні. 

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