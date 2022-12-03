Росіяни вивезли колаборантів з Олешок на Херсонщині

Російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так, були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників", - йдеться в повідомленні.

В Центрі додають, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. При цьому йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

Водночас Центр нацспротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон на період операції ЗСУ з його звільнення.

Нагадаємо, що з 3 по 5 грудня українцям, які перебувають на лівому березі Дніпра у дачному селищі навпроти Херсона дозволили перетин Дніпра. Це було зроблено з метою евакуації цивільного населення.